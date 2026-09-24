Komorowski o straszeniu Polaków Trumpem: PiS ma jakąś postawę kundla

Były prezydent Bronisław Komorowski udzielił wywiadu Radiu Zet. Polityk poruszył m.in. temat sugestii polityków PiS, dotyczących spodziewanego niezadowolenia Amerykanów na siłowy wariant w Trybunale Konstytucyjnym. Trump miałby wówczas wstrzymać budowę amerykańskiej bazy w Polsce.

Komorowski: PiS ma jakąś postawę kundla w stosunku do prezydenta Trumpa

– PiS ma jakąś postawę kundla w stosunku do prezydenta Trumpa w szczególności. Niech przestaną straszyć Polaków Trumpem, bo on ma nie najlepszą prasę w Polsce. Niech się nie powołują na to, że amerykański prezydent coś w Polsce zrobi, czy Polsce zrobi, no bo to jest kompromitujące dla relacji polsko-amerykańskich, samo takie myślenie – stwierdzał Komorowski.

– To tak kiedyś komuniści mówili. Opozycja niech się powstrzyma, bo Ruscy wejdą, albo Ruscy zainterweniują. No jesteśmy demokratycznym, wolnym krajem. Trzeba się tak zachowywać nie dlatego, że się obrazi sojusznik amerykański, tyko dlatego, że się ma jakąś rację – zwracał uwagę były prezydent.

Putin na szczycie G20? Komorowski o spodziewanym zachowaniu Nawrockiego

Wypowiedział się też na temat możliwej obecności Władimira Putina na szczycie G20, na który zaproszono też prezydenta Karola Nawrockiego. Jego zdaniem Nawrocki nie odrzuci tego zaproszenia. – No, usiądzie. Będzie udawał, że siedzi przy jednym stole z prezydentem Trumpem, a będzie siedział i z Trumpem, i z Putinem – oceniał.

– Obawiam się, że prezydent Nawrocki będzie próbował opalać się w promieniach prezydenta Trumpa, niewiele dla Polski zyskując. My tam jedziemy w roli obserwatora, gościa zaproszonego chyba po to, by móc się pokazać światu. To nie jest wejście do grupy G20 – podsumował.

Spotkanie przedstawicieli państw należących do elitarnej Grupy Dwudziestu odbędzie się w tym roku w Miami. Na międzynarodowe forum, podczas którego dyskutowane będzie globalna sytuacja gospodarczo-finansowa, pojawią się przedstawiciele Polski i prawdopodobnie Rosji.

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