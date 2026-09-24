Tajwan, chipy i wielkie pieniądze. O co naprawdę walczą Trump i Xi?

Chińskie MSZ określa wzajemne wizyty przywódców Chin i Stanów Zjednoczonych jako wydarzenia o „historycznym znaczeniu”. Xi Jinping przebywa w USA z wizytą państwową w dniach 23–25 września, po tym jak Donald Trump odwiedził Chiny w maju. Pekin mówi o dialogu, współpracy i „konstruktywnej stabilności strategicznej”.

Dla mnie ważniejsza od ceremonii jest jednak odpowiedź na jedno pytanie: czy dwa najpotężniejsze państwa świata potrafią rywalizować bez doprowadzenia do otwartego konfliktu? Od tego zależy znacznie więcej niż przyszłość relacji amerykańsko-chińskich.

Rywalizacja o wszystko