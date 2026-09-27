Pięć lat przed zawałem ciało wysyła sygnał. Mężczyźni wstydzą się o nim mówić

Pierwszy sygnał choroby serca może pojawić się w sypialni. Wielu mężczyzn go ignoruje, choć organizm próbuje ich ostrzec.
Po czterdziestce poszedłem na przegląd. Lekarka mnie zważyła, zmierzyła, policzyła BMI i stwierdziła nadwagę. Osłuchała, zbadała, zapytała, czym się zajmuję. Powiedziałem, że zdrowiem psychoseksualnym mężczyzn. Wtedy pierwszy raz spojrzała mi w oczy. I się zaczerwieniła.
Czuły barometr stanu zdrowia
Źródło: Wprost
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