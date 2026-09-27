Pięć lat przed zawałem ciało wysyła sygnał. Mężczyźni wstydzą się o nim mówić

Po czterdziestce poszedłem na przegląd. Lekarka mnie zważyła, zmierzyła, policzyła BMI i stwierdziła nadwagę. Osłuchała, zbadała, zapytała, czym się zajmuję. Powiedziałem, że zdrowiem psychoseksualnym mężczyzn. Wtedy pierwszy raz spojrzała mi w oczy. I się zaczerwieniła.

Czuły barometr stanu zdrowia