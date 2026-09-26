Klucz do rozmów z Putinem jest jeden. „Tym nasiąkał, gdy dorastał”

Gdy specjalni wysłannicy Trumpa 5 września odwiedzili Moskwę, dla Witkoffa była to już dziewiąta wizyta w Rosji, a trzecia z Kushnerem. Następnego dnia obaj udali się po raz pierwszy do Kijowa. Z całej wyprawy szeroko dyskutowane było tylko jedno wydarzenie, mianowicie Witkoff mówiący na spotkaniu z Putinem, że ze wszystkich pięknych wspomnień, jakie będzie mieć z wizyt na całym świecie, to spotkanie będzie na szczycie. Dziwnym trafem pochlebstwo to nie zmiękczyło dyktatora i nie skłoniło do wycofania wojsk z Ukrainy.

Donald Trump w trakcie ostatniej kampanii wyborczej wielokrotnie chwalił się, że zakończy wojnę w Ukrainie „w ciągu 24 godzin”. Tylko jego najzagorzalsi fani są zdziwieni, że mu się ta sztuka nie udała. W ciągu ostatnich niemal dwóch lat amerykański prezydent zdążył już zabrać Ukrainie amerykańską pomoc wojskową, zagrozić odebraniem pomocy wywiadowczej, wstrzymać i wznowić sprzedaż amerykańskiej broni na zasadach komercyjnych i parokrotnie się na Ukrainę obrazić.

Wiele razy bezskutecznie kokietował też rosyjskiego dyktatora, aż wreszcie zapowiedział, że nie będzie się już angażować w ten konflikt, po czym wrócił do zaangażowania. Jedyne, czego w tym czasie nie spróbował, to wywieranie realnej presji na Rosję i żądanie od niej ustępstw, czyli najważniejszej, poza potężnym dozbrojeniem Ukrainy, rzeczy, która daje realne szanse na zakończenie wojny. Wszystko to dlatego, że ani Trump, ani ludzie, których wysyła do Moskwy nie mają bladego pojęcia, jak myśli aktualna kremlowska elita.

Klub milionerów i chłopaki z podwórka

W świecie nowojorskich elit liczą się konwenanse i pochlebstwa. Ogólnie w anglosaskiej kulturze istotne jest, by zawsze zapytać „jak się masz?” bez oczekiwania na odpowiedź. Niezadanie tego pytania jest niegrzeczne, podobnie jak udzielenie innej odpowiedzi niż „dobrze, dziękuję, a jak ty się masz?”. Konwenansów jest tym więcej. im wyżej wejdziemy po klasowej piramidzie, na szczycie której znajdują się milionerzy oglądający z Nowy Jork ze swoich apartamentów na 80. czy 90. piętrze i spędzający weekendy na luksusowych polach golfowych czy karaibskich wyspach. Z takiego towarzystwa wywodzi się obecny amerykański prezydent, który lubi otaczać się podobnymi do siebie cynicznymi milionerami, zachowującymi wszelkie pozory uprzejmości, bo nie wiedzą, z kim jeszcze przyjdzie im robić interesy. Elita kremlowska to ludzie równie cyniczni, ale wywodzący się niemalże z innej planety.