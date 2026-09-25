Kwaśniewski o „dużym błędzie” Nawrockiego, po chwili się poprawił. „To wręcz katastrofa”

Aleksander Kwaśniewski w Radiu Zet ocenił, że Karol Nawrocki jest dużo bardziej niezależny od swojego zaplecza politycznego niż Andrzej Duda. – On był jednak stricte z PiS, współpracował z Lechem Kaczyńskim, był w strukturach rządowych. Nawrocki nie i on się zrywa Kaczyńskiemu z pełnej kontroli, którą mieli nad Dudą. Nawet, jeśli ma osoby z PiS w Pałacu, to są to ludzie wybrani przez niego. Myślę, że nie doceniono pewnego radykalizmu w jego przypadku – mówił były prezydent.

Zdaniem Kwaśniewskiego obecnej głowie państwa bliżej jest do Konfederacji. Były prezydent stwierdził, że Nawrocki ma „niebezpieczny plan dla Polski”. – Walczyć z tym rządem i doprowadzić do jego upadku w wyborach w 2027 roku. Doprowadzić przy tym do zwycięstwa prawicy, podzielonej, ale takiej, żeby w sumie miała więcej niż 50 proc. I być wówczas akuszerem rządu, dla którego on – zgodnie z konstytucją – będzie wyznaczał premiera – wyjaśniał Kwaśniewski.

Aleksander Kwaśniewski o prezydenturze Karola Nawrockiego. Wrogie relacje z Donaldem Tuskiem

Według byłego prezydenta szef takiego rządu będzie „podległy”, a jednocześnie stanie się „elementem zmiany systemu politycznego w Polsce i przejścia do ustroju prezydenckiego bez zmiany konstytucji”. Kwaśniewski tłumaczył, że taka przychylna Nawrockiemu większość parlamentarna może sprawić, że kompetencje głowy państwa zostaną zwiększone. Były prezydent zarzucił Nawrockiemu wywoływanie polaryzacji, zwłaszcza w relacjach z Donaldem Tuskiem.

– Pięć lat prezydentury w warunkach polaryzacji to duży błąd. A w warunkach zagrożenia zewnętrznego, jakie mamy obecnie, to wręcz katastrofa. Dlatego od prezydenta oczekiwałbym, że on raczej skleja ten kapitał społeczny, a Karol Nawrocki nie chce tego robić. Nawet język używany przez niego jest odstręczający tą drugą część, którą trzeba byłoby jednak ze strony prezydenta mieć z nią kontakt – zakończył Kwaśniewski.

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