Rzecznik Praw Dziecka współpracowała z Instytutem Ziobry. Tyle zarobiła przez siedem lat

PiS złożyło wniosek o wotum nieufności wobec Rzecznik Praw Dziecka. Monika Horna-Cieślak w TVP Info została zapytana, czy „spodziewa się dymisji”. – Biuro Rzecznika Praw Dziecka działa w sposób stabilny, cały czas pomagamy dzieciom, robimy to z jak największym zaangażowaniem i jestem przekonana, że będziemy tę misję kontynuować – podkreśliła RPD. Horna-Cieślak przyznała, że „mnie rozumie”, dlaczego opozycja chce ją odwołać.

Rzecznik Praw Dziecka powołując się słowa policji zaznaczyła, że „nie może tak być, że debata na tak wrażliwe kwestie nabiera charakteru politycznego i jest tworzona alternatywna rzeczywistość”. Horna-Cieślak zapewniła, że stawi się w Sejmie. RPD przekonywała, że „nie jestem politykiem”. Sprawa dotyczyła podjętej przez Hornę-Cieślak interwencji, w wyniku której dzieci zostały odebrane rodzicom i trafiły do ośrodka wychowawczego.

Monika Horna-Cieślak o głośnej interwencji. „To nie jest sytuacja normalna”

Rzecznik Praw Dziecka wyjaśniła, że widziała jak „matka w sposób wulgarny, agresywny, zachowuje się wobec swojego dziecka i nim szarpie”. Po interwencji Horny-Cieślak wyzwiska były kontynuowane. – To nie jest sytuacja normalna, kiedy małe dziecko jest w taki sposób traktowane na ulicy. I od razu zaznaczam, ja nie byłam świadkiem wtargnięcia dziecka na ulicę – zastrzegła RPD. Horna-Cieślak zapewniła, że „policja od razu zainterweniowała”.

– To była sytuacja w miejscu publicznym i policja dokumentowała materiał dowodowy w sprawie – tłumaczyła Rzecznik Praw Dziecka. Horna-Cieślak w kontekście zarzutów, że wykorzystała stanowisko zastrzegła, że „nie kontaktowała z sądem, tylko jak każdy obywatel zeznawała na policji też mówiąc o tym, co się wydarzyło” – Miejsce dzieci jest w rodzinie, ale rodzinie bezpiecznej. Materiał dowodowy był na tyle niepokojący, że policja podjęła w mojej ocenie słuszne działanie – stwierdziła RPD.

Rzecznik Praw Dziecka odrzuca oskarżenia. „Jestem prawnikiem, adwokatem, ja znam prawo”

Horna-Cieślak podkreśliła, że „jeżeli sąd miał jakiekolwiek zarzuty do jej działania, to mógł zawiadomić prokuraturę”. Rzecznik Praw Dziecka nie zgodziła się z zarzutami, że „składała fałszywe zeznania”. – Jestem prawnikiem, adwokatem, ja znam prawo – przekonywała. Horna-Cieślak obawia się, że jej sytuacja sprawi, że ludzie będą bali się zgłaszać sytuację dotyczące bezpieczeństwa dzieci w obawie przed konsekwencjami.

RPD odniosła się też do swojej współpracy z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości. Horna-Cieślak jest „zdziwiona” krytyką, bo była przedstawiana „przede wszystkim jako współpracownik Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości”. – Współpracowałam z instytutem od 2016 roku do 2023 r. Moje miesięczne wynagrodzenie to było około 2200 zł netto, a przez ten czas przygotowałam siedem projektów ustaw, które zostały przyjęte – zdradziła Rzecznik Praw Dziecka.

RPD pisała ustawy dla Ziobry i Romanowskiego. „Nie ma na to mojej zgody”

Horna-Cieślak zastrzegła, że wówczas współpracowała też z KO. RPD zaznaczyła, że „dzieci nie mogą czekać”. Horna-Cieślak podsumowała, że wówczas „rzeczywistość była kompletnie inna” i teraz „pewnie by tej umowy nie podpisała, wiedząc o tych wszystkich okolicznościach”. – Dzieci nie mają barw politycznych i zawsze będę o to walczyła – zadeklarowała Rzecznik Praw Dziecka. Horna-Cieślak zakończyła, że zbyt wiele tragedii się przez to wydarzyło i „nie ma na to jej zgody”.

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