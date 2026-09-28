Były wicepremier o wyniku kandydatki KO w wyborach. „Wizyta Tuska jak pocałunek śmierci”

Znane są już oficjalne wyniki wyborów prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała otrzymał 36,38 proc. i w drugiej turze zmierzy się z Moniką Piątkowską z KO, na którą zagłosowało 29,91 proc. Michał Drewnicki z PiS dostał 17,5 proc. głosów. Kolejne miejsce przypadło Aleksandrze Owcy z Razem, która zanotowała 6,91 proc. Daria Gosek-Popiołek zgarnęła 4,81 proc. Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna poparło 4,11 proc. wyborców, a Sławomira Pietrzyka – 0,37 proc.

Już od momentu opublikowania wyników exit poll w niedzielę o godz. 21 posypały się komentarze. Szacunki były jednak inne. „Jesteśmy dalecy od triumfalizmu. Wręcz przeciwnie – podchodzimy do wyników z pokorą” – podkreślił Gibała. Odnotował też wysoką frekwencję jak na wybory przedterminowe i już zapowiedział ciężką pracę przed II turą. „PiS z głównej siły politycznej do tła wyborczego. Kraków. A to dopiero przedsmak” – zapowiedział Bogdan Zdrojewski z KO.

Giertych o „kompromitacji” kandydata PiS w wyborach. Poseł zaapelował do Lewicy: Ogarnij się

„Wynik kandydata PiS przy nieobecności Konfederacji jest w Krakowie kompromitujący” – ocenił Roman Giertych z Koalicji Obywatelskiej. „Obydwie partie lewicowe dostały w Krakowie prawie o 10 proc. mniej głosów” – zauważył w innym wpisie. „Ogarnij się lewico, bo za rok wasze obydwie partie skończą pod progiem i wprawdzie łatwiej uzyskamy samodzielną większość, ale nie będziemy mieli z kim przełamywać weta Nawrockiego” – kontynuował bardzo aktywny Giertych.

Jego partyjny kolega Krzysztof Kwiatkowski zwrócił uwagę, że Piątkowska zanotowała „lepszy wynik niż w sondażach”. Konrad Berkowicz przekonywał, że „Piątkowska była daleko w tyle”. Według polityka Konfederacji koniec rządów KO w Krakowie oznacza to samo dla Polski w 2027 r. „Wy jesteście tak sprawni, że nawet podpisów nie potrafiliście zebrać i policzyć. Won z Braunem do putina” – odpowiedział mu Tomasz Trela z Lewicy.

Minister Karola Nawrockiego uderza w Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza

„Tusk przegrał z Gibałą, a Czarzasty z Owcą” – śmiał się etatowi doradca Nawrockiego Błażej Poboży. „Drewnicki przegrał z Gibałą i Piątkowską. Bez konkurencji z Konfederacji i Rozwój Plus. Nisko ta poprzeczka” – zauważyła wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnauer. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta Marcin Przydacz przekonywał, że „poparcie dla kandydatów KO i Trzeciej Drogi z ponad 40 proc. w 2024 r. zjechało do 24 proc”., za co obwinił Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.

„Zrobiliśmy coś niesamowitego. Jestem dumny z wyniku, wdzięczny mieszkańcom za poparcie, i szczęśliwy, bo pokazaliśmy że ciężka praca popłaca. Sondaże dawały 10 proc., zrobiliśmy blisko dwa razy tyle przebijając szklany sufit. To nie jest moje ostatnie słowo” – deklarował Drewnicki. „W Krakowie klęska koalicji Tuska. Kandydaci władzy uzyskali łącznie ledwie 30 proc. Wizyta Tuska w Krakowie jak pocałunek śmierci”... – stwierdził Piotr Gliński z Prawa i Sprawiedliwości.

Prawo i Sprawiedliwość ogłasza sukces Michała Drewnickiego

W kolejnym wpisie były wicepremier dodał, że „Tusk i Czarzasty przegrywają w Krakowie”, a „Lewica i Konfederacje skompromitowane”. Szydło z PiS pogratulowała Drewnickiemu „świetnego wyniku i najlepszej kampanii”. „Wbrew wszelkim przeciwnościom, mimo rozłamu i ataków, ciężką pracą osiągnął znakomity wynik. To dobry prognostyk na przyszłość!” – wtórował jej Sasin. Michał Wójcik z PiS donosił o „świetnym” wyniku Drewnickiego i „bardzo słabym” Piątkowskiej.

Wieszczył też, że „zmiana na polskiej scenie politycznej jest kwestią czasu”. „Wygląda na to, że jak kandydat KO ma prawie dwa razy więcej głosów niż PiS to dla pisowców oznacza to ‘bardzo słaby wynik KO’” – zareagował Giertych. Szymon Szynkowski vel Sęk z Rozwoju Plus dziwił się „triumfalizowi PiS”. Podkreślił, że swoich kandydatów nie mieli Konfederacja i stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Jego zdaniem Drewnickiemu „szyld partyjny nie pomagał, a wręcz przeciwnie”.

Zaskakujący wpis Kowalskiego o byłych kolegach z PiS. „Zaklinają rzeczywistość do kwadratu”

„Kandydat PiS w Krakowie po osobistej dobrej kampanii i bez kontrkandydatów z Konfederacji i Rozwoju Plus dostaje wynik z jedynką z przodu, a kandydatka beznadziejnego Tuska demolującego od trzech lat Polskę ~30 proc. Jeżeli ktoś mówi o sukcesie to zaklina rzeczywistość do kwadratu” – podkreślił aktualnie niezrzeszony Janusz Kowalski.

„W Krakowie wszyscy wygrali jak widzę. Triumfuje p. Piątkowska bo weszła do II tury, chociaż uzyskała wynik o jakieś 10 proc. gorszy niż beznadziejny p. Miszalski dwa lata temu. Zachwytów nie ma końca w PiS z 18-19 proc. dla p. Drewnickiego – bez prawicowej konkurencji w postaci Konfederacji i Rozwoju Plus. Jeżeli trzecie miejsce jest powodem do zadowolenia to trochę… dziwne” – skomentował Łukasz Schreiber.

Wybory prezydenckie w Krakowie. Odeszli z PiS, komentują wynik w wyborach tego kandydata

„W Bydgoszczy w analogicznej sytuacji uzyskałem 29 proc w 2024 i nie ogłosiłem tego jako triumfu. Nowa Lewica straciła połowę poparcia, a ich kandydatka dzielnie walczy o piąty wynik. Też sukces? Kandydat p. Klimek z Korony – poniżej progu pomimo nader wygodnego braku kandydata Konfederacji. Prorosyjskie brednie chyba nie pomogły” – kontynuował polityk ze stowarzyszenia Morawieckiego. Schreiber pogratulował Gibale i docenił wynik Owcy.

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