Walka o Kraków. Piątkowska straszy rewolucją i izolacją. Gibała wierzy w profesjonalizm Tuska

Monika Piątkowska z KO i niezależny Łukasz Gibała w poniedziałek 28 września pojawili się radiu RMF FM. W osobnych wywiadach skomentowali wynik I tury i mówili o swoich planach względem Krakowa.

Walka o Kraków. Piątkowska potrzebuje cudu w II turze?

Monika Piątkowska pytana była o to, czy potrzebuje cudu w II turze. – Potrzebuję dobrych rozmów z mieszkańcami naszego miasta, a nie cudu. Jak widzimy, byłam niedoszacowana we wszystkich sondażach – mówiła.

– Także ja jestem bardzo zadowolona z tych prawie 30 proc. głosów – podkreślała kandydatka KO. – To jest znacznie więcej niż dawał mi jakikolwiek sondaż wyborczy. Bardzo dziękuję wszystkim za te głosy – przekazała w RMF FM.

– Naprawdę mieszkanki i mieszkańców naszego miasta traktuję podmiotowo. To oni decydują, a nie ich liderzy, czy liderzy partii politycznych. Mieszkańcy mają swój samodzielny głos. Natomiast oczywiście jeśli polityczni liderzy będą chcieli wspierać moją kandydaturę, moją przyszłą prezydenturę, pomagać w ważnych dla Krakowa sprawach, to jestem otwarta na rozmowę i współpracę ze wszystkimi środowiskami – deklarowała.

– Moją intencją nie jest dzisiaj zabieganie o poparcie kontrkandydatów, tylko zabieganie o poparcie mieszkańców miasta. To oni zdecydują, kto będzie prezydentem Krakowa – powtarzała Piątkowska. – Albo będzie to kraków spokoju, ewolucyjnej zmiany, transparentności, jawności współpracy. Albo miasto postawione na rewolucji – stwierdzała, ostrzegając przed swoim kontrkandydatem.

Kraków. Piątkowska czuje ciężar prezydentury Miszalskiego

Kandydatkę KO spytano o obciążenie, jakim jest dla niej były prezydent Krakowa. – Moim zadaniem jest przekonać mieszkańców miasta, żeby raz jeszcze zaufali, żeby poszli do wyborów – mówiła.

Monika Piątkowska przyznała, że niedawne odwołanie Aleksandra Miszalskiego, który również wywodził się ze środowiska Koalicji Obywatelskiej, nie ułatwia jej zadania. – Ja mam tego świadomość, że startuję w bardzo trudnych uwarunkowaniach – stwierdzała.

Zwracała też uwagę na konieczność posiadania dobrych relacji z rządem i premierem. – Dzisiaj samotny jeździec, outsider polityczny nie naprawi sytuacji Krakowie. Będzie mu dużo trudniej pozyskać dodatkowe finanse. Zwłaszcza, że w sposób jawny odcina się od rządu i premiera, a tym samym od współpracy – mówiła, uderzając w Łukasza Gibałę.

– Miasto się bardzo zmieniło. Rozwinęło się w ciągu ostatnich 20 lat w sposób niesamowity. I teraz nowy prezydent miasta stoi przed zadaniem fundamentalnym. Po pierwsze, zrestrukturyzować zadłużenie. Po drugie, zrobić to w taki sposób, żeby nie hamować rozwoju miasta – wyliczała.

– Po trzecie zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom naszego miasta, infrastrukturze krytycznej, spółkom miejskim i trzeba to robić we współpracy ze środowiskami, które chcą wspierać nasze miasto – w tym z rządem – dodawała.

Walka o Kraków. Gibała spokojny o współpracę z premierem

Łukasz Gibała w pierwszej kolejności usłyszał szereg pytań o kwestie światopoglądowe. Zapowiedział neutralność religijną i mówił, że nie planuje obejmować patronatem parad równości.

Pytano go też o „brudną kampanię” wyborczą, którą rzekomo ma prowadzić. – Bardzo chciałbym, żeby tego nie było. Mam nadzieję, że druga strona będzie grała fair, merytorycznie. Z mojej strony będzie wszystko czyste – zapowiadał i przypomniał o wygranych procesach w trybie wyborczym.

Nie mogło zabraknąć pytania o przyszłą współpracę z premierem. Z wypowiedzi Piątkowskiej wywnioskować można było, że ma to być jej mocna karta.

– Z mojej strony pełna otwartość. Nie gniewam się na premiera za różne cierpkie słowa – deklarował Gibała. Prowadzący zauważył, że ważne jest też, jak do takiej współpracy podchodził będzie Donald Tusk. – To jest doskonałe pytanie. Mnie się wydaje, że on jednak będzie profesjonalistą – stwierdzał krakowski radny.

– Ja myślę, że premier jednak się wzniesie ponad takie jakieś urazy. Dla dobra Krakowa, dla dobra Polski nie chciałby współpracować z niezależnym prezydentem dużego miasta? – pytał. – Przecież ci Krakowianie potem też mieliby mu to za złe, jakby w jakiś sposób sekował Kraków czy traktował gorzej niż inne miasta – zauważał.

Zadłużenie Krakowa. Jak Gibała chce z tym walczyć?

Szerzej omówioną przez Gibałę kwestią było zadłużenie Krakowa. Przedstawił trzy pomysły na podratowanie finansów miasta. – Po pierwsze, pozyskanie dodatkowych środków z opłaty turystycznej. Chcę, żeby była wysoka – zapowiadał Łukasz Gibała, mówiąc o około 20 złotych.

– W miastach Europy Zachodniej to są stawki tego typu i wyższe. I naprawdę, utrzymanie miasta w związku z napływem turystów jest też czymś bardzo kosztownym. W tej chwili Kraków zarabia na turystyce, ale to zarabiają prywatne osoby, a miasto do tego dokłada – zauważał.

– Ja jestem przeciwko nadmiernej turystyfikacji. Barcelona, ale też inne miasta Europy idą tą ścieżką i ja uważam, że to jest ścieżka racjonalna – oświadczył Gibała. Pytany o konieczność „ukróceniu najmu krótkoterminowego” odpowiedział jasno – „zdecydowanie tak”.

Drugim jego pomysłem była ustawa metropolitalna. Na wątpliwości prowadzącego rozmowę odpowiedział pytaniem. – Ale co premier powie – że Gdańsk jest lepszy od Krakowa i on może dostać ustawę metropolitalną, a Kraków nie? Jak on się obroni przed takim zarzutem ze strony być może przyszłego prezydenta Krakowa, mediów krakowskich, żeby odmówić nam tej ustawy. Dlaczego Katowice mają, Gdańsk ma, a Kraków miałby nie mieć? – dociekał Gibała.

– Ja myślę, że premierowi będzie chyba zależało na tych głosach Krakowian. To jest 600 tys. głosów za rok w wyborach parlamentarnych. No jeśli będzie nas tak traktował źle, no to wtedy... – nie dokończył ze względu na wtrącenie dziennikarza. – W końcu mogą się zbuntować jak będą źle traktowani – podsumował wątek.

Audyty w Krakowie. Gibała będzie szukał oszczędności

Trzecim źródłem dodatkowych funduszy mają być audyty w miejskich spółkach i urzędach. – Moim zdaniem tam jest dużo pieniędzy wydawanych nieracjonalnie – zaczął Gibała. – Podam przykład. 6 departamentów nowych stworzył prezydent Miszalski, a ja je wszystkie zlikwiduję – zapowiedział.

– To będzie kwota rzędu 10 mln zł, więc nie jest to jakaś wielka kwota, ale nie jest też bagatelna – zaznaczał. – I pytanie, ile takich rzeczy się uda znaleźć, jakichś takich wydatków niepotrzebnych – dodawał.

Łukasz Gibała obiecywał, że na najwyższych stanowiskach w miejskim magistracie „polecą głowy”. Tłumaczył to tym, że dyrektorzy byli zatrudniani po linii partyjnej. Zapowiedział, że on sam zmniejszy liczebność rad nadzorczych w spółkach miejskich. Deklarował również, że na wiceprezydentów nie zamierza zatrudniać osób z legitymacją partyjną.

Pytany o metro, Gibała przyznał, że chciałby takiej inwestycji, ale nie wierzy w zapowiadane przez koalicję rządzącą finansowanie. Jego zdaniem warto tę kwestię w końcu wyjaśnić. – Jeśli wygram wybory, to pojadę do Warszawy i spytam się wprost – czy te pieniądze będą na metro, czy nie – zapowiadał.

– Bo na razie wydajemy miliony złotych na analizy, na funkcjonowanie różnych zespołów, a nie ma finansowania. A bez finansowania z Warszawy to Krakowa nie stać na metro. I moim zdaniem tego metra raczej nie będzie. Z tego co widzę, jak się zachowuje rząd, to tych pieniędzy raczej nie będzie. I nie ma co oszukiwać ludzi – podsumował.

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