Prof. Matczak mówił o planie na TK. Szczepkowska zarzuca mu „logiczną niespójność”

Spór o Trybunał Konstytucyjny ciągnie się od miesięcy i tej jesieni miał wchodzić w decydującą fazę. Tymczasem kilku sędziów wciąż nie jest dopuszczanych do orzekania w Trybunale i coraz głośniej mówi się o tzw. wariancie siłowym, zakładającym interwencję policji.

Spór o TK. Matczak przeciwko siłowym rozwiązaniom

Cierpliwość wydaje się tracić premier Donald Tusk, który ostatnio zapowiadał zaostrzenie działań ws. TK. – Nie będę grać w szachy, kiedy ktoś podchodzi do mnie z bejsbolem – oświadczał.

W „Faktach po Faktach” w TVN24 prof. Marcin Matczak z Uniwersytetu Warszawskiego odniósł się do tych słów szefa rządu. – Metaforę rozumiem, ale z myślą, która za nią stoi, się nie zgadzam – podkreślał. Jego zdaniem siłowe rozwiązanie będzie szkodliwe dla całego systemu prawnego w Polsce.

Matczak przyznał, że kluczowe dla naprawy sytuacji w TK jest usunięcie Bogdana Święczkowskiego. Nie można tego jednak zrobić bezprawnie. – Jedynym sposobem na to, żeby pozbyć się Święczkowskiego, który nie powinien tam być, jest uchylenie mu immunitetu. Tak żeby mogło toczyć się postępowanie karne – podkreślał.

– Jedynym sposobem, żeby odzyskać Trybunał legalnie, nie pałką, jest przekonać teraz dwóch, a za moment jednego sędziego, który jest wybrany przez PiS – podpowiadał. Jak zaznaczył, „nie ma tam monolitu”.

– Trzeba działać w taki sposób, żeby móc zwołać zgromadzenie ogólne i żeby uchylić immunitet Święczkowskiemu. Do tego nie trzeba siły, tylko trzeba dyplomacji i ona będzie bardziej sprawcza niż ta siła – podsumował.

Spór o TK. Joanna Szczepkowska w kontrze do Marcina Matczaka

Z prawnikiem nie zgodziła się Joanna Szczepkowska, aktorka aktywnie komentująca bieżące tematy polityczne w naszym kraju. Nie spodobało jej się szczególnie określenie „przejęcie siłowe”.

„Prof. Matczak zna się na prawie niewątpliwie lepiej niż ja, ale widzę jakąś logiczna niespójność i podświadomą zgodę na oczywiste bezprawie” – pisała na Facebooku.

„Z jednej strony używa takiego sformułowania jak »zamach stanu«, w stosunku do Nawrockiego i jego nie uczestniczenia w ślubowaniu sędziów. Z drugiej strony, powtarza zwrot »siłowe przejęcie«, jakby chodziło o wtargniecie i zajęcie budynku. Tymczasem nie ma żadnego siłowego przejęcia” – twierdziła.

„Siłowego przejęcia dokonuje Święczkowski i powstałe tam miasteczko Gazety Polskiej. Siłowe, bo fizycznie blokujące wejście do miejsca pracy legalnie wybranych sędziów. Wejście sędziów z policją byłoby przerwaniem siłowego przejęcia” – podkreślała Szczepkowska.

„W moim rozumieniu, jeśli ktoś działa nielegalnie, to prawnik jest ostatnią osobą, która może używać słowa »ale«. Po stwierdzeniu nielegalności, każda sprawa jest bezdyskusyjna i nie wchodzi w zakres politykowania. A już zajmowanie się tym, co powiedzą wyborcy i próby dostosowania działań do tego, zamiast prostych, bo legalnych dróg, jest w ustach prawnika co najmniej dziwne” – podsumowała.

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