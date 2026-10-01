List żelazny nierealny? Znany prawnik spodziewa się konkretnej decyzji sądu ws. Romanowskiego

Sąd Okręgowy w Warszawie nie przejął się sprzeciwem prokuratury i w środę 30 września wydał Marcinowi Romanowskiemu list żelazny. Decyzja nie jest jednak prawomocna, prokuratura zapowiedziała zażalenie. Jaką decyzję podejmie sąd drugiej instancji?

Romanowski z listem żelaznym. Mec. Dubois komentuje

Znany adwokat Jacek Dubois w rozmowie z TVP Info zastanawiał się nad możliwymi rozstrzygnięciami tej sprawy. Przypomniał, że poseł PiS jako miejsce ukrycia się przed polskim wymiarem sprawiedliwości wybrał nieuznawaną Republikę Naddniestrza, czyli obszar kontrolowany przez służby rosyjskie.

Były wiceminister sprawiedliwości z czasów Zbigniewa Ziobry jest podejrzanym w śledztwie, dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. – Mamy do czynienia z człowiekiem, który prawdopodobnie ukrywa się w miejscu kontrolowanym politycznie przez naszego największego w tej chwili wroga, czyli Rosję – podkreślał Dubois.

List żelazny dla Romanowskiego. Sąd nie mógł zdecydować w ten sposób?

List żelazny pozwoliłby Romanowskiemu nie tylko na powrót do kraju, ale też na dalsze wykonywanie mandatu posła. Jego zdaniem taka decyzja nie utrzyma się w mocy i zostanie uchylona przez sąd drugiej instancji. – To jest moja prawnicza intuicja – oznajmił. Przytoczył brzmienie przepisu Kodeksu karnego o liście żelaznym.

„W postępowaniu przygotowawczym list żelazny może być wydany na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu” – przypominał. Kierujący śledztwem ws. Funduszu Sprawiedliwości prok. Piotr Woźniak zauważył, że sprzeciw prokuratora jest dla sądu wiążący – nie pozostawia mu w tej kwestii swobody. Przepis ten wprowadzono za rządów PiS.

Krytycznie rozstrzygnięcie ws. Romanowskiego oceniał też Prokurator Generalny Waldemar Żurek. „Bardzo dziwną figurę procesową, kiedy nie uznał treści konkretnego przepisu, który mówi, że w przypadku, gdy prokurator wniesie sprzeciw od takiego wniosku o list żelazny, to sąd jest nim związany” – pisał minister sprawiedliwości w sieci.

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