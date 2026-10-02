Niemcy nie mogą się nadziwić Polakom. Chodzi o stosunek do Ukraińców
Udostępnijdodaj Skomentuj

Niemcy nie mogą się nadziwić Polakom. Chodzi o stosunek do Ukraińców

Dodano: 
Obchody 35.-lecia Ukrainy w Warszawie
Obchody 35.-lecia Ukrainy w Warszawie Źródło: FORUM / Aleksander Keplicz
„Der Spiegel” zwraca uwagę na niechęć Polaków do Ukraińców, których nazywa „wzorowymi imigrantami”. Zakłada, że staną się oni głównym tematem nadchodzącej kampanii wyborczej.

Niemiecki tygodnik „Der Spiegel” temat Ukraińców w Polsce zaczyna od stwierdzenia, że są to „wzorowi imigranci” dla naszego kraju. Podkreśla, że są to w większości kobiety i dzieci, osoby uczące się polskiego języka oraz aktywne zawodowo, na czym korzysta polska gospodarka.

Ukraińcy w Polsce „wzorowymi imigrantami”. Skąd niechęć?

Magazyn znalazł jednak dwa główne źródła niechęci. Przy pierwszym cytuje polskiego socjologa Rafała Pankowskiego, założyciela organizacji antydyskryminacyjnej „Nigdy więcej”. Zauważał on, że nasz kraj w ciągu kilku lat stał się krajem imigracyjnym, a państwa Europy Zachodniej miały na ten proces dziesięciolecia. Już samo tempo zmian musi budzić niepokój wśród Polaków, nieprzywykłych do życia z obcymi we własnym kraju.

W drugiej kolejności „Der Spiegel” przypomina o „sporze historycznym”, czyli rzezi wołyńskiej. Niemieckich czytelników informuje o zamordowaniu przez ukraińskich nacjonalistów ponad 100 tys. Polaków w czasie II wojny światowej. Dodaje do tego fakt, że spór odżył ostatnio na najwyższym szczeblu państwowym za sprawą prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego.

Ukraińcy tracą sympatię Polaków. Na tych nastrojach gra prawica

Niemieccy dziennikarze przypominają, że po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku aż 92 proc. Polaków popierało przyjmowanie uchodźców z Ukrainy. Dziś jest to 52 proc., a na polskich ulicach mnożą się akty agresji wobec przybyszów i antyukraińskie hasła. Zakładają pogorszenie sytuacji po ostatnim ataku 31-letniego Igora M. w klasztorze w Jarosławiu, gdzie zginał jeden zakonnik, a cztery osoby zostały ranne.

W swojej analizie „Der Spiegel” podkreśla, że niechęć do Ukraińców skutecznie podsycają i wykorzystują cztery ugrupowania prawicowe, które w przyszłorocznych wyborach mogą powalczyć o nawet 50 proc. głosów. Przytoczono m.in. przykład europosłanki Ewy Zajączkowskiej-Hernik, która po ataku w Jarosławiu napisała o polskim numerze ubezpieczenia społecznego sprawcy.

„Antyukraińskie nastroje nie są już domeną wyłącznie skrajnej prawicy. Także konserwatywno-narodowe PiS z Jarosławem Kaczyńskim zaczęło flirtować z antyukraińskimi motywami. Mimo że po rosyjskiej inwazji było jednym z najaktywniejszych zwolenników pomocy Ukrainie” – zauważył „Der Spiegel”.

Czytaj też:
Zełenski o „straszliwej zbrodni” Ukraińca w Jarosławiu. „Jesteśmy wstrząśnięci tym złem” Czytaj też:
Coraz więcej Ukrainek wyjeżdża z Polski. „Przestałam czuć się bezpiecznie”

Źródło: Der Spiegel