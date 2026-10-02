Niemcy nie mogą się nadziwić Polakom. Chodzi o stosunek do Ukraińców

Niemiecki tygodnik „Der Spiegel” temat Ukraińców w Polsce zaczyna od stwierdzenia, że są to „wzorowi imigranci” dla naszego kraju. Podkreśla, że są to w większości kobiety i dzieci, osoby uczące się polskiego języka oraz aktywne zawodowo, na czym korzysta polska gospodarka.

Ukraińcy w Polsce „wzorowymi imigrantami”. Skąd niechęć?

Magazyn znalazł jednak dwa główne źródła niechęci. Przy pierwszym cytuje polskiego socjologa Rafała Pankowskiego, założyciela organizacji antydyskryminacyjnej „Nigdy więcej”. Zauważał on, że nasz kraj w ciągu kilku lat stał się krajem imigracyjnym, a państwa Europy Zachodniej miały na ten proces dziesięciolecia. Już samo tempo zmian musi budzić niepokój wśród Polaków, nieprzywykłych do życia z obcymi we własnym kraju.

W drugiej kolejności „Der Spiegel” przypomina o „sporze historycznym”, czyli rzezi wołyńskiej. Niemieckich czytelników informuje o zamordowaniu przez ukraińskich nacjonalistów ponad 100 tys. Polaków w czasie II wojny światowej. Dodaje do tego fakt, że spór odżył ostatnio na najwyższym szczeblu państwowym za sprawą prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego.

Ukraińcy tracą sympatię Polaków. Na tych nastrojach gra prawica

Niemieccy dziennikarze przypominają, że po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku aż 92 proc. Polaków popierało przyjmowanie uchodźców z Ukrainy. Dziś jest to 52 proc., a na polskich ulicach mnożą się akty agresji wobec przybyszów i antyukraińskie hasła. Zakładają pogorszenie sytuacji po ostatnim ataku 31-letniego Igora M. w klasztorze w Jarosławiu, gdzie zginał jeden zakonnik, a cztery osoby zostały ranne.

W swojej analizie „Der Spiegel” podkreśla, że niechęć do Ukraińców skutecznie podsycają i wykorzystują cztery ugrupowania prawicowe, które w przyszłorocznych wyborach mogą powalczyć o nawet 50 proc. głosów. Przytoczono m.in. przykład europosłanki Ewy Zajączkowskiej-Hernik, która po ataku w Jarosławiu napisała o polskim numerze ubezpieczenia społecznego sprawcy.

„Antyukraińskie nastroje nie są już domeną wyłącznie skrajnej prawicy. Także konserwatywno-narodowe PiS z Jarosławem Kaczyńskim zaczęło flirtować z antyukraińskimi motywami. Mimo że po rosyjskiej inwazji było jednym z najaktywniejszych zwolenników pomocy Ukrainie” – zauważył „Der Spiegel”.

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