Ministra sama się „wystawiła”? Stanowski zakpił z Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz

„Do Polski wpłynęło właśnie 35 mld zł z KPO. Do końca roku wpłynie kolejne 55 mld. Wykonamy KPO w 100 proc.! Załączam raport. Zobaczcie, gdzie poszły te pieniądze” – napisała na platformie X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Minister funduszy i polityki regionalnej podała szczegóły i podziękowała pracownikom swojego resortu za „modelowo przeprowadzony proces”. „Już dziś wiemy, że 1,5 proc. wzrostu PKB Polski w tym roku jest za sprawą Krajowego Planu Odbudowy” – zakończyła polityk.

Na wpis Pełczyńskiej-Nałęcz zareagował Krzysztof Stanowski. Dziennikarz udostępnił dalej tweeta, na którym widać jak tańczy na jachcie do piosenki Skolima „Daj mi jedno słowo”. To najprawdopodobniej nawiązanie do afery wokół KPO, która miała miejsce latem 2025 r. W sieci pojawiły się wówczas szczegóły wniosków o pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, które składali przedsiębiorcy z branży gastronomicznej oraz hotelarskiej.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz chwaliła się KPO, Krzysztof Stanowski zareagował. Jest odpowiedź

Dotacje miały dotyczyć m.in. zakupu mobilnych ekspresów do kawy, jachtów, basenów, sauny, solariów, imprez plenerowych, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. „Co za ironia. Niegdyś buntownik, dziennikarz walczący z butnym establishmentem. Dziś tańczy na jachcie, szydząc z inwestycji w usługi publiczne. Śmieje się z inwestycji, które pozwoliły młodym, pracującym rodzicom w małych miejscowościach posłać swoje dziecko do żłobka” – odpowiedziała szefowa MFiPR.

„Z transportu publicznego, który pozwala taniej i szybciej dojechać do pracy. Z mieszkalnictwa społecznego, wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, kształcenia zawodowego w małych miejscowościach, podłączania kanalizacji i internetu do miejsc w Polsce, do których komercyjnie nigdy by nie dotarły. Pan Stanowski sprowadza to do… ‘Haha, jachty’. Panie Stanowski, nie każdy ma limuzynę, szofera, pieniądze na prywatne szkoły i willę pod Warszawą” – oceniła Pełczyńska-Nałęcz.

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