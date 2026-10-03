PiS i prezydent „negują rzeczywistość”? „W więzieniach mamy 50 sabotażystów”

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk krytycznie zareagował na słowa Karola Nawrockiego. Prezydent w piątek 2 października oskarżał premiera Donalda Tuska o „dystrybucję strachu” i „poszukiwanie zastępczej propagandy”. Zdaniem Nawrockiego w ten sposób szef rządu chce odwrócić uwagę „od tego, co zasadnicze, że idziemy na ścianę finansową i nikt nie chce za to podjąć odpowiedzialności”.

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Na antenie TVP Info Tomczyk pytał, czy wypowiedź prezydenta nie jest może wynikiem „jakichś socjotechnicznych analiz, że zawsze trzeba mówić inaczej niż rząd”. – Bo zagrożenie jest prawdziwe, widzimy je na co dzień – podkreślał.

– Co kilka dni ewakuujemy przejścia graniczne, dlatego że grozi tam atak rakietowy, tak jak w przypadku Dorohuska. Czyli mamy akty sabotażu, w więzieniach mamy 50 sabotażystów złapanych przez służby specjalne. Jakie jeszcze tajemne informacje musi dostać prezydent, żeby uznać, że to jest poważne zagrożenie państwa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo państwa? – pytał przedstawiciel MON.

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Negowanie tego typu faktów oraz informacji od polskich i zagranicznych służb nazwał „działaniem nieodpowiedzialnym”. – I za tym działaniem dzisiaj stoi prezydent, na pewno jego doradcy, i na pewno opozycja w postaci PiS – wskazywał polityk KO.

Mówiąc o Dorohusku, Tomczyk miał na myśli poniedziałkowe zdarzenie na terenie województwa lubelskiego. Nie naruszono co prawda polskiej przestrzeni powietrznej, ale dron uderzył blisko polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Spadł 2 kilometry po ukraińskiej stronie, co potwierdzał też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

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