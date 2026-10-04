Leszek Miller prowokuje: Przecież my graniczymy z Rosją, to jest bardzo spokojna granica
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Leszek Miller prowokuje: Przecież my graniczymy z Rosją, to jest bardzo spokojna granica

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Leszek Miller
Leszek Miller Źródło: FORUM / Aleksiej Witwicki
Leszek Miller w najnowszym wywiadzie wygłosił kilka twierdzeń, które odbiją się głośnym echem. Zasugerował m.in., że pomoc dla Ukrainy jest rozkradana.

Były premier Leszek Miller od pewnego czasu budzi spore kontrowersje swoimi wypowiedziami na temat Ukrainy i Rosji. Jego przeciwnicy zarzucają mu, że zbyt często głoszone przez niego tezy są na rękę rosyjskiej propagandzie. Być może dlatego jednym z pytań zadanych mu w najnowszym wywiadzie była kwestia pomagania naszym wschodnim sąsiadom.

Miller o ukraińskiej korupcji i rozkradaniu pomocy z Polski

– Jeszcze tak – odpowiadał Miller, zgłaszając jednak jeden kluczowy warunek. Podkreślał, że Polska musi wiedzieć, na co Kijów przeznacza przekazywane mu pieniądze i do czego używa podarowanego sprzętu wojskowego. Swoje uwagi wygłaszał w pierwszym odcinku podcastu „Jankowski Kontra” na kanale Polsat News na YouTube.

– Nikt nie pyta się, co się stało z 300 czołgami, które żeśmy w pierwszej fazie wysłali. Co się stało ze sprzętem ciężkim, lżejszym i tak dalej. Nikt nie pyta się, co się stało z miliardami euro, które przekazaliśmy. Po prostu przychodzi pan Zełenski i mówi „dajcie”, a my dajemy – zwracał uwagę Miller.

Dopytywany wprost, czy sugeruje Ukraińcom rozkradanie przekazywanych pieniędzy, nie owijał w bawełnę. – Oczywiście, przecież wszyscy to wiedzą – rzucił. Zapytany raz jeszcze, czy Polska powinna wobec tego wstrzymać pomoc, odpowiedział również jednoznacznie. – Jeżeli Polska nigdy nie otrzyma odpowiedzi na pytanie – w formie sprawozdania – „co żeście zrobili z naszą pomocą”, to powinno tak być – stwierdził.

– My nie jesteśmy krajem, który opływa w dostatku. Nie jesteśmy krajem mlekiem i miodem płynącym. Mamy zobowiązania wobec własnych obywateli i nie możemy rozrzucać pieniędzy i sprzętu jak leci – przypominał były premier. Podkreślił też, że młodzi Ukraińcy powinni wrócić z Polski do swojej ojczyzny, by bronić jej przed rosyjskim okupantem.

Granica z Rosją spokojna? Miller wygłaszał tezy rosyjskiej propagandy

Prowadzący rozmowę dziennikarz zauważył, że przegrana Ukrainy skończy się tym, że Polska będzie graniczyć z „właściwą” Rosją, ą nie tylko z jej eksklawą. – Przecież my graniczymy z Rosją, to jest bardzo spokojna granica – odpowiadał Leszek Miller.

Takie stawianie sprawy pomija jednak kwestię, że „niespokojny” odcinek naszej granicy z Białorusią to zasługa właśnie Moskwy, która inspiruje hybrydowe działania na tym fragmencie. Nawet jeśli granica z obwodem królewieckim jest „spokojna”, to pamiętać trzeba o licznych aktach sabotażu w naszym kraju, których źródła służby doszukują się właśnie na Kremlu.

Miller powtórzył też tezę putinowskiej propagandy, gdy mówił o szansach Ukrainy w starciu z wrogim imperium. – Oczywiście, jak Putin będzie musiał, a zdaje się, że taki czas nadszedł, dlatego że Ukraińcy zaczęli bombardować w głębi Rosji, to po prostu zniszczy tę Ukrainę. Zacznie przede wszystkim od wytwórni prądu, ciepła – zapowiadał.

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Źródło: Polsat News / Jankowski Kontra/YouTube