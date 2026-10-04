Leszek Miller prowokuje: Przecież my graniczymy z Rosją, to jest bardzo spokojna granica

Były premier Leszek Miller od pewnego czasu budzi spore kontrowersje swoimi wypowiedziami na temat Ukrainy i Rosji. Jego przeciwnicy zarzucają mu, że zbyt często głoszone przez niego tezy są na rękę rosyjskiej propagandzie. Być może dlatego jednym z pytań zadanych mu w najnowszym wywiadzie była kwestia pomagania naszym wschodnim sąsiadom.

Miller o ukraińskiej korupcji i rozkradaniu pomocy z Polski

– Jeszcze tak – odpowiadał Miller, zgłaszając jednak jeden kluczowy warunek. Podkreślał, że Polska musi wiedzieć, na co Kijów przeznacza przekazywane mu pieniądze i do czego używa podarowanego sprzętu wojskowego. Swoje uwagi wygłaszał w pierwszym odcinku podcastu „Jankowski Kontra” na kanale Polsat News na YouTube.

– Nikt nie pyta się, co się stało z 300 czołgami, które żeśmy w pierwszej fazie wysłali. Co się stało ze sprzętem ciężkim, lżejszym i tak dalej. Nikt nie pyta się, co się stało z miliardami euro, które przekazaliśmy. Po prostu przychodzi pan Zełenski i mówi „dajcie”, a my dajemy – zwracał uwagę Miller.

Dopytywany wprost, czy sugeruje Ukraińcom rozkradanie przekazywanych pieniędzy, nie owijał w bawełnę. – Oczywiście, przecież wszyscy to wiedzą – rzucił. Zapytany raz jeszcze, czy Polska powinna wobec tego wstrzymać pomoc, odpowiedział również jednoznacznie. – Jeżeli Polska nigdy nie otrzyma odpowiedzi na pytanie – w formie sprawozdania – „co żeście zrobili z naszą pomocą”, to powinno tak być – stwierdził.

– My nie jesteśmy krajem, który opływa w dostatku. Nie jesteśmy krajem mlekiem i miodem płynącym. Mamy zobowiązania wobec własnych obywateli i nie możemy rozrzucać pieniędzy i sprzętu jak leci – przypominał były premier. Podkreślił też, że młodzi Ukraińcy powinni wrócić z Polski do swojej ojczyzny, by bronić jej przed rosyjskim okupantem.

Granica z Rosją spokojna? Miller wygłaszał tezy rosyjskiej propagandy

Prowadzący rozmowę dziennikarz zauważył, że przegrana Ukrainy skończy się tym, że Polska będzie graniczyć z „właściwą” Rosją, ą nie tylko z jej eksklawą. – Przecież my graniczymy z Rosją, to jest bardzo spokojna granica – odpowiadał Leszek Miller.

Takie stawianie sprawy pomija jednak kwestię, że „niespokojny” odcinek naszej granicy z Białorusią to zasługa właśnie Moskwy, która inspiruje hybrydowe działania na tym fragmencie. Nawet jeśli granica z obwodem królewieckim jest „spokojna”, to pamiętać trzeba o licznych aktach sabotażu w naszym kraju, których źródła służby doszukują się właśnie na Kremlu.

Miller powtórzył też tezę putinowskiej propagandy, gdy mówił o szansach Ukrainy w starciu z wrogim imperium. – Oczywiście, jak Putin będzie musiał, a zdaje się, że taki czas nadszedł, dlatego że Ukraińcy zaczęli bombardować w głębi Rosji, to po prostu zniszczy tę Ukrainę. Zacznie przede wszystkim od wytwórni prądu, ciepła – zapowiadał.

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