Prezydenckie konie doczekały się reakcji rzecznika Nawrockiego. „Czepili się tematu jak rzepy”

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz skomentował zamieszanie wokół koni, na których jeździ rodzina Nawrockich. Edzio, Ramzes i Aramis stały się jednym z popularniejszych tematów końcówki tego tygodnia.

Konie dla Nawrockiego i rodziny. Rzeczniki prezydenta reaguje

„W jednej z prezydenckich rezydencji Kancelaria Prezydenta trzyma cztery konie. Dwa są dla Karola Nawrockiego i jego żony, jeden dla dziecka. Czwarty przeznaczony jest dla funkcjonariusza ochrony” – pisała w czwartek 1 października „Gazeta Wyborcza”.

Pytana o tę kwestię Kancelaria Prezydenta nie chciała jasno powiedzieć, kto jest właścicielem zwierząt, ani ile kosztuje ich utrzymanie. Nie wiadomo też, czy są prezentem, czy może zostały zakupione. Zdaniem Rafała Leśkiewicza, zamieszanie wokół zwierząt jest przesadne i ma odwracać uwagę od istotnych spraw.

„Miała być sensacja a wyszło jak zwykle. Podkręcona przez ekipę szyderców spod znaku koalicji 13 grudnia do kosmicznych rozmiarów »afera«. Czepili się tematu jak rzepy końskiego ogona” – pisał na X rzecznik Karola Nawrockiego.

Leśkiewicz: Nie miejcie państwo żadnych złudzeń

„Tymczasem zwierzęta, w tym konie, są obecne w prezydenckich rezydencjach od początku lat 90. XX wieku. Towarzyszyły każdemu z prezydentów RP. W okresie prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego zbudowano nawet stajnię” – zwracał uwagę, dołączając link do artykułu na ten temat.

„Gdy brakuje pieniędzy na służbę zdrowia, deficyt budżetu państwa osiąga rekordowe rozmiary a długoterminowy rating kredytowy Polski został obniżony, po raz pierwszy od 24 lat, dostali rozkaz od »Kierownika« by szukać kolejnych tematów zastępczych. Bo jedyne co potrafi ta ekipa to kłamać i manipulować. Nie miejcie państwo żadnych złudzeń, będą to robić codziennie” – zapowiadał Leśkiewicz.

W odpowiedzi Leśkiewicz otrzymał szyderczy komentarz od dziennikarza „Wyborczej” Bartosza Wielińskiego. „Daj spokój, Ramzes” – pisał Wieliński, posługując się imieniem jednego z koni. „Bądźmy fair. Jeśli prezydent pokaże fakturę z datą zakupu Ramzesa sprzed objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego, to uznam sprawę za wyjaśnioną” – stwierdzał z kolei wicepremier Radosław Sikorski.

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