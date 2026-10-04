Gwiazda prawicowych mediów broni ataku Hitlera na Polskę. Krytykuje reakcję Brytyjczyków

Tucker Carlson w ostatnich latach wyrósł na jeden z najważniejszych głosów Ameryki, głównie przez związanie się z ruchem MAGA i otwartym wspieraniem Donalda Trumpa. Dopiero w połowie tego roku odciął się od prezydenta USA, ale wciąż cieszy się w swoim kraju sporym posłuchem.

Tucker Carlson uzasadnia atak Hitlera na Polskę

W piątek 2 października podczas wywiadu z brytyjskim politykiem Jacobem Rees-Moggiem Carlson pozwolił sobie na kilka uwag, które polskimi słuchaczami mogą tylko wstrząsnąć. Dziennikarz przyznał, że nigdy nie rozumiał, dlaczego Wielka Brytania w ogóle uczestniczyła w II wojnie światowej. – Obrona Polski przed inwazją nie była brytyjską sprawą – oceniał.

Brytyjski minister nie zgadzał się z Amerykaninem, ale ten trzymał się swojej oceny wydarzeń. Oznajmił, że kłamstwem jest, by Hitler „po prostu tak sobie, bez powodu, wkroczył do Polski”. Następnie zaczął tłumaczyć decyzję nazistów o zaatakowaniu naszego kraju. — Hitler mówił, że 15 proc. Polski to dawne Niemcy i przyznano je Polsce w traktacie wersalskim — stwierdzał. Dodawał, że było to niemieckie terytorium, zamieszkane przez Niemców.

Nie jest to oczywiście prawdą. Polska po I wojnie światowej rzeczywiście otrzymała część niemieckich terenów, ale obszary te były zamieszkane przez mieszaną ludność, posługującą się nie tylko językiem niemieckim. Carlson oznajmił dalej, że wejście przez Brytyjczyków do wojny doprowadziło do zniszczenia własnego imperium.

Tucker Carlson naprawdę to zrobił. Zadał pytanie o sens walki z nazistami

— Czy pokonanie nazistów i ochrona sojuszników były warte zniszczenia całej Europy? — pytał Amerykanin. W odpowiedzi usłyszał, że Wielka Brytania zrobiła to, co słuszne. Jacob Rees-Mogg wyraził też zaskoczenie, że Carlson ociera się o obronę Hitlera. Nie miał wątpliwości, że II wojna światowa była jedną z nielicznych, gdzie obserwowaliśmy typową walkę „dobra ze złem”.

Tucker Carlson zapewnił, że nie jest ukrytym nazistą, tylko trzeźwo patrzy na przyczyny i skutki II wojny. – Wielka Brytania straciła suwerenność oraz szacunek do samej siebie – podsumował, wbrew powszechnemu przekonaniu Europejczyków o słuszności przeciwstawienia się nazistom przez Wielką Brytanię.

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