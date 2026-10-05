Trzy eksplozje i walka o życie polskiego ambasadora. Kulisy zamachu w Bagdadzie

Są daty, które dla większości ludzi pozostają jedną z wielu kartek w kalendarzu. Dla funkcjonariuszy służb bywają jednak datami, których się nie zapomina. Dla mnie taką datą jest 3 października 2007 roku.

Tego dnia w Bagdadzie przeprowadzono zamach terrorystyczny na konwój ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Iraku, gen. Edwarda Pietrzyka. Byłem wówczas szefem Biura Ochrony Rządu. Dziewiętnaście lat później wracam do tamtych wydarzeń nie tylko jako były szef formacji, ale przede wszystkim jako człowiek, który doskonale pamięta, że za każdym komunikatem o „incydencie bezpieczeństwa” stoją konkretni ludzie, ich rodziny, decyzje podejmowane w sekundach i cena, której czasami nie da się już cofnąć.

Tamtego dnia najwyższą cenę zapłacił plut. Bartosz Orzechowski. I właśnie od niego chcę zacząć.

Trzy eksplozje. Sekundy, które zdecydowały o życiu