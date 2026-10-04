Sędzia chce pozwać ministra sprawiedliwości. Szczepkowska pyta go o „konstytuskcję”
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Sędzia chce pozwać ministra sprawiedliwości. Szczepkowska pyta go o „konstytuskcję”

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Joanna Szczepkowska
Joanna Szczepkowska Źródło: FORUM / Zbyszek Kaczmarek
Sędzia Konrad Mielcarek oburzył się na słowa ministra Waldemara Żurka pod jego adresem. Aktorka Joanna Szczepkowska dziwi się prawnikowi.

Konrad Mielcarek po wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu naraził się na krytykę ze strony ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Uznał, że polityk posunął się za daleko i zapowiedział kroki prawne przeciwko szefowi resortu.

Sędzia Mielcarek pozwie ministra Żurka

– Zamierzam wystąpić z powództwem o ochronę dóbr osobistych. Waldemar Żurek przekroczył granice dopuszczalnej krytyki i wkroczył w sferę personalnego ataku na sędziego – oznajmiał Mielcarek w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. – To, że ktoś ma „sędzia” przed nazwiskiem, nie oznacza, że jest w pełni bezstronny i niezawisły – ripostował Żurek.

– Poza tym wytwarza się pewna praktyka wywierania presji na sędziów. Wydaje mi się, że sędziowie, niezależnie od tego, czy są starzy, czy nowi, powinni zaprotestować przeciwko takiemu traktowaniu, gdyż w podobnym położeniu może znaleźć się każdy, kto wyda orzeczenie niezgodne z oczekiwaniami władzy – dodawał Mielcarek.

– Minister w mediach społecznościowych napisał, że jestem „neosędzią ze stajni Zbigniewa Ziobry”, który „jednoosobowo próbuje zapewnić nietykalność Marcinowi Romanowskiemu” i kieruje się zasadą, że „swoi chronią swoich”. Takie pejoratywne sformułowania moim zdaniem mają podważyć moją niezależność i niezawisłość przy wydawaniu decyzji – stwierdzał.

„Neosędzia ze stajni Ziobry”. Szczepkowska komentuje

Z jego stanowiskiem nie zgodziła się aktorka Joanna Szczepkowska, która aktywnie komentuje bieżące wydarzenia polityczne. „Tu nie ma nic do podważania. Tu chodzi o zwrócenie uwagi na fakty. Tak, sędzia należy do „stajni Ziobry”. Tak, to jest określenie pejoratywne. A jakie ma być?” – pytała.

Przytoczyła fragmenty uzasadnienia postanowienia, które sędzia Mielcarek wydał w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Argumentował on m.in., że powrót do kraju umożliwi zbiegłemu politykowi stabilizację sytuacji osobistej, rodzinnej, wykonywanie mandatu posła i realne uczestniczenie w postępowaniu, w tym wykonywanie prawa do obrony.

„Czy samo to nie wystarczy, żeby zobaczyć oczywistą stronniczość?” – pytała Szczepkowska, prosząc internautów, by wyobrazili sobie, że chodzi o oskarżonego w tej samej sytuacji Iksińskiego.

„Czy w uzasadnieniu sądowym może się znaleźć argument, że trzeba mu pomóc ustabilizować sytuacje osobistą i rodzinną?
Każdy, kto ucieka przed policją, ma niestabilną rodzinną sytuację! Czy policja ma go nie gonić, bo mu się popsuje rodzinna atmosfera?” – pytała.

List żelazny dla Romanowskiego. Szczepkowska o uzasadnieniu Mielcarka

Nie przekonał jej też fragment o wykonywaniu mandatu posła. Zauważyła, że Romanowski niekoniecznie jest godny tego, by zasiadać w Sejmie, co miało potwierdzić uchylenie mu immunitetów. Przypomniała też prawnikowi, że osoby przebywające w aresztach śledczych też uczestniczą w postępowaniu i mają prawo do obrony. „Chyba, że sędzia uważa, że realne uczestnictwo jest tylko wtedy, kiedy podejrzany może się ugadywać i mataczyć” – pisała.

Aktorka zwróciła też uwagę na media społecznościowe sędziego Mielcarka. Podkreśliła, że profil na X zmienił na prywatny, ale niektórzy zdążyli zapisać parę wpisów. Roman Giertych zrobił screena po wygranej wyborczej KO. Sędzia komentował wówczas jednym, słowem: „konstytuskcja”. Miał też gratulować Grzegorzowi Braunowi działania w Gietrzwałdzie.

„Sędzia Mielcarek jest neo-sędzią, czyli wybranym przez PiS-owską KRS, która została ustanowiona wbrew konstytucji, jak organ zależny od partii. Mało tego: sędzia Mielcarek podpisywał listy poparcia dla kandydatów do neo-KRS, czemu przewodził Ziobro. Był więc rzeczywiście jednym ze »stajni Ziobry«” – podsumowała. Dodała, że lepszym określeniem jest tutaj „gang Ziobry”.

„Co jest nieprawdziwego w słowach: »jednoosobowo próbuje zapewnić nietykalność Marcinowi Romanowskiemu«? Nie tylko nietykalność, ale też wpływ na prace sejmu próbuje zapewnić i diety. Co jest nieprawdziwego w słowach »swoi chronią swoich«? Sędzia Mielcarek jest »swój« w całym łańcuchu niepraworządności PiS owskich. Świadczą o tym fakty. Chroni teraz Romanowskiego, jedno z ogniw tego łańcucha” – zakończyła.

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Źródło: WPROST.pl