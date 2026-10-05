Poseł Król wciąga rząd do swojej sprawy. „To pułapka na koalicję”

Poseł KO Wojciech Król we wrześniu usłyszał z Prokuraturze Europejskiej zarzuty korupcyjne. Postanowił udzielić wywiadu „Gazecie Wyborczej”, w którym przedstawił swoje zdanie na temat śledztwa.

Wojciech Król komentuje swoją sprawę

W rozmowie z dziennikarzami Król po raz kolejny odrzucił stawiane mu zarzuty. Przekonywał, że kluczowy jest tutaj kontekst polityczny. Przypomnijmy, że politykowi przypisuje się m.in. przyjmowanie korzyści majątkowych od przedsiębiorców w zamian za pośrednictwo przy zamówieniach związanych z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która współfinansowana jest środkami z Unii Europejskiej.

— Kiedy dowożono mnie do sądu, byłem wewnętrznie pogodzony, że najbliższe trzy miesiące spędzę za kratkami, choć nie mieściło się to w moim poczuciu sprawiedliwości, bo nie zrobiłem nic, co zasługiwałoby choćby na dzień aresztu — mówił Król w wywiadzie dla „GW”. Wspomniał też o przesłuchaniu Donalda Tuska, wciągając publicznie premiera w swoją sprawę.

Oskarżany poseł Król wspomniał o premierze Tusku

— Nikt nie wie, że przed moim zatrzymaniem na przesłuchanie do Prokuratury Europejskiej wezwano Donalda Tuska. Premier musiał przyjechać na Śląsk i złożyć zeznania. Przesłuchanie było kuriozalne. Prokuratorka pytała Donalda Tuska, czy mnie zna i czy bywałem w jego kancelarii — opowiadał Król.

— Moim zdaniem to pułapka zastawiona na Koalicję 15 Października. Prokuratura założyła, że skoro Sejm wyraził zgodę na moje aresztowanie, to trafię za kratki. Być może liczono, że aresztowany poseł, pozbawiony wszelkich środków do życia, złamie się i nagle zacznie opowiadać coś, co byłoby sprzeczne z tym, co wcześniej zeznali przesłuchani ministrowie. Uderzyłoby to w rząd — sugerował.

Poważne problemy posła Króla

Wojciech Król wielokrotnie zaprzeczał oskarżeniom o korupcję. Prokuratura Europejska twierdzi, że przyjął m.in. wyjazd do Tajlandii i korzystał z udostępnianego mu samochodu na wyjazdy zagraniczne. Polityk odpowiadał, że w Tajlandii nigdy nie był, a samochód pożyczył „od swojego przyjaciela” na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób.

Król jest posłem od 2015 roku. W roku 2024 wybrano go na przewodniczącego Rady Mediów Narodowych. We wrześniu tego roku, po ujawnieniu zarzutów korupcyjnych, został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej i przestał być jego wiceprzewodniczącym.

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