Nawrocki pojawił się na gali boksu. Arłukowicz mówi o „przykrywce”

Prezydent Karol Nawrocki przy okazji wizyty w Koszalinie pojawił się na gali bokserskiej, by dopingować swojego znajomego. Europoseł Bartosz Arłukowicz twierdzi jednak, że było odwrotnie. To gala boksu miała najbardziej interesować polityka, a wizyta w regionie była jedynie pretekstem.

Nawrocki na gali boksu w Koszalinie. Arłukowicz komentuje

Nawrocki pojawił się w Wyższej Szkole Straży Granicznej w Koszalinie oraz złożył kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego na Górze Chełmskiej.

– Mam przykrą wiadomość dla mieszkańców Zachodniopomorskiego i mi też jest przykro, bo ja z tego regionu jestem. To, że Nawrocki się tam znalazł, w mojej opinii, było tylko dokładką, przykrywką tego, po co on tam naprawdę pojechał. On tam pojechał na galę – mówił europoseł KO w TVN24. Podkreślał, że ta sprawa „to nie są żarty”.

Arłukowicz zwrócił też uwagę na fakt, iż gala KAPEO Rocky Boxing Night pokazywała kojarzone z prezydentem logo „Nowrocky”. W ubraniach tej firmy pojawił się zresztą sam Karol Nawrocki. Właścicielką znaku towarowego „Nowrocky” jest siostra polityka, Nina Nawrocka. Dodajmy, że w kwietniu tego roku firma sponsorowała galę Estimet Rocky Boxing Night w Kościerzynie.

Arłukowicz o „monetyzowaniu” prezydenta

Europoseł przyznał, że martwi go „prywatyzowanie i monetyzowanie” kancelarii prezydenta. Wspomniał też o osobie Krystiana Każyszka, który był szefem organizacji Rocky Boxing Promotion i pomysłodawcą gali w Koszalinie. – To jest menadżer boksu, który lubi takie gale, takich ostrych chłopaków, co sobie lubią porozbijać nosy – rzucił.

– I to nie byłoby nic złego. Każdy ma prawo mieć swoje hobby. Ale tenże pan powiedział gdzieś w mediach, w czasie kampanii prezydenckiej (…) że ma dość dużo materiałów o prezydencie Nawrockim. To mnie trochę martwi – dodawał.

W sobotniej walce wieczoru występował Kacper Meyna, wieloletni znajomy Karola Nawrockiego, który wspierał go w kampanii wyborczej. Oburzenie wywołało wyjście do ringu Nasriego Rahimova, który w dłoni trzymał maczetę, a jego strój miał przypominać zakrwawionego mordercę. Komentatorzy podkreślali, że na gali z udziałem prezydenta podobne występy po prostu nie przystoją.

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