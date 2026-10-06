Romanowski z listem żelaznym? Matczak: Nagroda za kpiny z państwa

Prof. Marcin Matczak pojawił się w programie „Kontrapunkt” w TVP Info. Prawnik został poproszony o komentarz do sprawy Marcina Romanowskiego i listu żelaznego, na który zgodził się Sąd Okręgowy w Warszawie. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skrytykował po tej decyzji Konrada Mielcarka, używając określenia „neosędzia ze stajni Ziobry”.

List żelazny dla Romanowskiego. Matczak krytyczny

Matczak stwierdził, że postanowienie o wydaniu listu żelaznego posłowi PiS „nie broni się”. – Jest to nagroda dla kogoś, kto kpił z polskiego wymiaru sprawiedliwości – tłumaczył. List żelazny to wyraz zaufania do danej osoby, a Romanowski uciekał przed polskim wymiarem sprawiedliwości na Węgry i dalej do innych krajów.

– W zasadzie oszukiwał nas wszystkich, a my jako państwo polskie – bo sąd działa w imieniu RP – mówimy mu: „to wszystko nic, ufamy ci” – podsumował Matczak.

Matczak o hipokryzji Ziobry i Romanowskiego

Rozmówca TVP Info wspomniał też o Zbigniewie Ziobro, który przed polską prokuraturą uciekł najpierw na Węgry, a później do Stanów Zjednoczonych.

– To jest oburzające, że Zbigniew Ziobro czy Romanowski chcieli być rzeźnikami łapiącymi przestępców, a stali się świętymi krowami – stwierdził. – Gdyby ktoś z nas popełnił przestępstwo, to my nie mamy wujka Orbana czy wujka Trumpa – zauważał, pokazując niesprawiedliwość sytuacji, w której chodzi przecież o byłego ministra i wiceministra sprawiedliwości właśnie.

– Wykorzystali swoje polityczne koneksje. Całe życie mówili, że nie ma świętych krów, a pokazali, że sami nimi są – podkreślał prawnik.

List żelazny dla Romanowskiego? Będzie zażalenie na postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie w środę 30 września wydał Marcinowi Romanowskiemu list żelazny. Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura złoży zażalenie na tę decyzję.

W rządzie ma panować ogólne zirytowanie rozstrzygnięciem sądu. – To skandaliczna decyzja. Ktoś taki jak Romanowski nie powinien dostać żadnego listu żelaznego, tylko powinien być sprowadzony do Polski w kajdankach – mówił w rozmowie z Interią jeden z wiceministrów.

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