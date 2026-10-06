Trump gra o wszystko. Jeden dzień może zmienić układ sił w USA

Do wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych został niespełna miesiąc, a sytuacja zaczyna wyglądać coraz gorzej dla Partii Republikańskiej. Demokraci prowadzą w ogólnokrajowych badaniach preferencji wyborczych, a kolejne prognozy przesuwają się na ich korzyść.

Jeśli ten trend utrzyma się do 3 listopada, Donald Trump może obudzić się w rzeczywistości, w której Biały Dom nadal należy do niego, ale Kongres przestaje być jego zapleczem.

Wybory połówkowe w USA. Kto wygrywa w sondażach?

Najbardziej wyraźny sygnał płynie z Izby Reprezentantów. Republikanie mają tam obecnie bardzo kruchą przewagę, a Demokraci potrzebują odzyskać zaledwie kilka mandatów, aby przejąć kontrolę nad całym niższym domem Kongresu. Jedna z najnowszych prognoz Decision Desk HQ daje Demokratom około 75 proc. szans na zdobycie większości w Izbie i przewiduje średnio 234 mandaty dla partii.

Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja w badaniach ogólnokrajowych. W lipcowym sondażu Pew Research Center Demokraci mieli sześciopunktową przewagę nad Republikanami w tzw. generic ballot, czyli pytaniu, na kandydata której partii wyborca zamierza głosować do Kongresu.

Najnowszy sondaż Reuters/Ipsos pokazuje natomiast siedmiopunktową przewagę Demokratów wśród zarejestrowanych wyborców. Jednocześnie poparcie dla Donalda Trumpa szoruje po dnie i spadło do zaledwie 32 proc., przy 66 proc. ocen negatywnych.

Przejęcie Izby Reprezentantów jest dla Demokratów scenariuszem znacznie bardziej realnym niż zdobycie Senatu. Republikanie dysponują obecnie 53 mandatami, dlatego opozycja musi wykonać znacznie trudniejsze zadanie. Co nie oznacza, że jest to zadanie niemożliwe. Część wyścigów może rozstrzygnąć się minimalną różnicą głosów na tzw. żyletki.

Wśród stanów, w których Republikanie bronią mandatów, coraz większą uwagę przyciągają Alaska, Iowa, Maine, Karolina Północna, Ohio i Teksas. W najnowszych badaniach Demokraci prowadzą m.in. w Teksasie, Ohio i Alasce.

Szczególnie interesująca jest Karolina Północna. Były demokratyczny gubernator Roy Cooper ma tam wyraźną przewagę nad republikańskim rywalem, co już wcześniej było sygnałem ostrzegawczym dla Republikanów.

Na tym wyborczym tle uwagę zwraca także Polonia. Amerykanie polskiego pochodzenia są szczególnie liczni w Wisconsin, Michigan i Pensylwanii, a więc w tych stanach, w których rywalizacja między Republikanami a Demokratami od lat potrafi być bardzo wyrównana.

Polonia nie jest dziś jednolitym blokiem wyborczym.Według American Community Survey 42 proc. respondentów uważa, że wartości Partii Republikańskiej są bliższe współczesnej Polonii, podczas gdy 27 proc. wskazuje na Demokratów. Potencjał tej grupy wyborców został dostrzeżony przez Donalda Trumpa. Pod koniec września prezydent zwrócił się bezpośrednio do Polaków mieszkających w USA i pochwalił Karola Nawrockiego.

Midtermy testem dla przywództwa Donalda Trumpa?

Wybory połówkowe tradycyjnie są dla partii prezydenta brutalnym sprawdzianem. Tym razem dochodzi do tego jeszcze jeden problem: nastroje społeczne.

Ceny, mieszkania, paliwo i opieka zdrowotna pozostają dla wyborców jednymi z najważniejszych tematów. W najnowszym badaniu AP-NORC Demokraci mają przewagę nad Republikanami w kwestii kosztów życia — 38 proc. badanych uważa, że to właśnie im bardziej można zaufać w tej sprawie, wobec 27 proc. wskazań na Republikanów.

Amerykańskiemu przywódcy nie pomaga również słabnące poparcie wśród części grup, które były dla niego ważne w poprzednich wyborach. Reuters/Ipsos odnotował szczególnie mocny spadek jego notowań wśród Latynosów.

Chociaż ta polityczna układanka ma spore znaczenie dla przyszłości amerykańskiej polityki, to nie można zapomnieć, że Donald Trump pozostanie prezydentem niezależnie od wyniku. Nie straci Białego Domu, a jego kompetencje wykonawcze nie znikną z dnia na dzień. Ale utrata choćby jednej izby Kongresu oznaczałaby poważne ograniczenie jego politycznej swobody.

Co utrata Kongresu może oznaczać dla Donalda Trumpa?

Przede wszystkim trudniej byłoby mu realizować program wymagający nowych ustaw i finansowania. Prezydent może wydawać rozporządzenia wykonawcze, ale nie zastąpią one Kongresu przy wielu kluczowych decyzjach dotyczących budżetu, prawa federalnego czy nowych programów państwowych.

Jeszcze ważniejsza byłaby zmiana w komisjach. Demokratyczna większość w Izbie oznaczałaby możliwość uruchomienia szerokich dochodzeń dotyczących administracji Trumpa, jego rodziny, działalności biznesowej, polityki imigracyjnej, wykorzystania funduszy federalnych czy decyzji podejmowanych przez Biały Dom. Demokraci już przygotowują listę potencjalnych śledztw i chcą korzystać z wezwań do złożenia zeznań oraz żądań udostępnienia dokumentów.

W praktyce oznaczałoby to zmianę politycznego krajobrazu Waszyngtonu. Donald Trump, który przez pierwszą część kadencji może liczyć na republikańskie zaplecze w Kongresie, musiałby nagle mierzyć się z komisjami kontrolowanymi przez opozycję. Każdy konflikt, każda kontrowersyjna decyzja i każdy potencjalny skandal mogłyby dostać własne przesłuchania, dokumenty i transmisje telewizyjne.

W Waszyngtonie coraz częściej pojawia się również słowo „impeachment”. Nie oznacza to jednak, że Demokraci po ewentualnym zwycięstwie natychmiast rozpoczną procedurę odsunięcia prezydenta z urzędu.

Znacznie bardziej prawdopodobny jest najpierw scenariusz stopniowego nacisku: śledztwa, przesłuchania, wezwania świadków i próba ustalenia, czy istnieją podstawy do dalszych działań. Sami Demokraci sygnalizują, że nie chcą rozpoczynać drugiej kadencji od politycznej wojny o impeachment, zanim nie zgromadzą materiału dowodowego.

USA. Paradoks wyborów połówkowych. Co zrobią Republikanie?

Paradoks polega na tym, że osłabienie prezydenta w polityce krajowej nie musi oznaczać spokojniejszego końca kadencji. Jeżeli Kongres stanie się dla Donalda Trumpa przeszkodą, może jeszcze mocniej korzystać z prerogatyw prezydenckich i polityki zagranicznej. To obszar, w którym głowa państwa ma znacznie większe możliwości działania bez każdorazowego uzyskiwania zgody Kongresu.

Dlatego wynik midtermów może mieć znaczenie nie tylko dla Amerykanów. Jeśli Demokraci przejmą Izbę Reprezentantów, a tym bardziej także Senat, Donald Trump może zostać zmuszony do szukania sukcesów poza Waszyngtonem, a więc na arenie międzynarodowej. Biorąc pod uwagę jego aktualne polityczne sympatie czy umizgi do Władimira Putina czy Xi Jinpinga, mocniejsze zaangażowanie przywódcy w politykę światową może się okazać mocno problematyczne.

Ale wybory połówkowe mają także inny aspekt. Donald Trump nie może ubiegać się o trzecią kadencję, więc po 3 listopada rozpocznie się nieformalny wyścig o przyszłość Partii Republikańskiej.

Jeżeli stracą Kongres, będzie to argument dla przeciwników Trumpa: jego styl rządzenia i polityka nie przynoszą partii wyborczych zysków. Jeśli jednak Republikanie utrzymają większość, prezydent dostanie potężny argument, że mimo niskich notowań wciąż potrafi mobilizować swój elektorat.

Na razie liczby nie są łaskawe dla Donalda Trumpa. Ale Amerykanie już nieraz pokazali, że sondaże nie głosują. Bez względu na ostateczny wynik wyborów, 3 listopada będzie dla Donalda Trumpa jednym z najważniejszych dni całej drugiej kadencji.

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