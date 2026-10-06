Polska wzmocni pozycję wobec Niemiec? Zagraniczny ekspert o budowie Fort Trump

O amerykańskiej bazie wojskowej w Polsce w ostatnich miesiącach mówi się coraz więcej. Pozytywne sygnały wysyłają także amerykanie. Wrócono też do roboczej nazwy inwestycji – „Fort Trump”.

Niemcy o kontaktach Nawrockiego z Trumpem: Bez przesady

W poniedziałek 5 października tematem zajął się „Berliner Zeitung”, opisując przesunięcie amerykańskiej obecności wojskowej w Europie na wschód. Z Niemiec w kolejnych miesiącach ma zostać wycofanych około 5 tys. żołnierzy, podczas gdy u nas liczba ta może się zwiększyć wraz z lokalizacją stałej bazy USA.

Niemcy zauważają, że prezydent Karol Nawrocki na temat Fort Trump wypowiada się w taki sposób, jakby sprawa ta była już pewna. Tymczasem ekspert ds. bezpieczeństwa Kai-Olaf Lang z Fundacji Nauka i Polityka (SWP) w Berlinie studzi nastroje. Zaznacza, że nie należy przeceniać znaczenia rzekomo dobrych relacji Nawrockiego z Trumpem. Jego zdaniem prezydent USA nie ignoruje polskiego polityka, ale też przy decyzji o nowej bazie kieruje się raczej swoimi interesami.

Dziennik podnosi też kwestię zbieżności w czasie krytyki wojny w Iranie przez kanclerza Olafa Merza i decyzji Trumpa o wycofaniu około 5 tys. żołnierzy z Niemiec. Badaczka ds. bezpieczeństwa i obronności w Niemieckim Towarzystwie Polityki Zagranicznej (DGAP) uważa, że spekulacje na temat „kary dla Berlina” są nieuprawnione. Kluczowa ma być logika strategiczna USA, dostrzegająca zagrożenie dla wschodniej flanki NATO.

Amerykanie przenoszą wojska na wschód Europy. Polska zyska na znaczeniu?

„Berliner Zeitung” zauważa, że Amerykanie zmniejszają swoją obecność w całej Europie. Jednocześnie rozważają stworzenie Fort Trump w Polsce, ponieważ nasz kraj przedstawił atrakcyjną ofertę. Jak piszą, Polska sfinansuje infrastrukturę bazy, w tym szkoły i obiekty sportowe dla rodzin żołnierzy. Za ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem podają, że będzie nas to kosztować około 15-17 mld zł, czyli 3,5-4 mld euro.

Kai-Olaf Lang przypomina przy tym, że rząd Donalda Tuska do administracji Donalda Trumpa podchodzi z dużo większą rezerwą niż prezydent. Ma wątpliwości co do wiarygodności amerykańskiego sojusznika. Jednocześnie jednak chce kontynuować współpracę z USA i popiera działania Nawrockiego w kwestii bazy i zwiększenia amerykańskiej obecności w Polsce.

Najważniejsze stwierdzenia padają pod koniec tekstu „Berliner Zeitung”. Dziennik podkreśla, że w sprawie Fort Trump nie chodzi tylko o kwestię bezpieczeństwa, ale także rosnące wpływy Polski w Europie i wzmacnianie jej pozycji względem Niemiec. Przypomniano, że Warszawa i Berlin rywalizują m.in. o stworzenie europejskiego centrum serwisowego dla rakiet Patriot typu PAC-3. Warunkiem sukcesu Polski jest oczywiście podjęcie i utrzymanie odpowiednich decyzji przez władze USA. Jak zaznaczono, w dłuższej perspektywie nie jest to wcale pewna kwestia.

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