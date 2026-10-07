Tysiące tajnych dokumentów i były szef wywiadu. Alarm dla Polski

Zatrzymanie byłego szefa niemieckiego wywiadu BND Augusta Hanninga powinno zostać w Polsce bardzo uważnie przeanalizowane. Nie dlatego, że mamy dzisiaj podstawy do budowania analogii personalnych. Nie mamy.

I nie dlatego, że należy kogokolwiek z byłych czy obecnych szefów polskich służb podejrzewać tylko dlatego, że kiedyś posiadał dostęp do największych tajemnic państwa. Chodzi o coś znacznie poważniejszego. O konstrukcję systemu bezpieczeństwa.

August Hanning kierował niemieckim BND w latach 1998–2005. 6 października 2026 roku został zatrzymany przez niemieckie organy ścigania. Prokuratura podejrzewa go m.in. o pozyskiwanie po odejściu ze służby tajnych dokumentów BND oraz wykorzystanie części informacji w działalności konsultingowej i kontaktach z przedstawicielem zagranicznej służby wywiadowczej. Według śledczych jego były współpracownik miał dostarczyć mu blisko dwa tysiące dokumentów. Są to na tym etapie zarzuty i podejrzenia, a nie prawomocnie stwierdzona wina. Co również istotne, obecne śledztwo nie jest – według dostępnych informacji – skoncentrowane na domniemanych związkach z Rosją.

Dla mnie najważniejsze pytanie brzmi jednak zupełnie inaczej: co dzieje się z człowiekiem, który przez kilka lat znajdował się na samym szczycie systemu bezpieczeństwa państwa, kiedy zamyka za sobą drzwi gabinetu i przechodzi na emeryturę?

Bo jego wiedza przecież nie przechodzi na emeryturę.

Tajemnice nie kończą się wraz z kadencją