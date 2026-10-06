Konstytucjonalista o paraliżu w TK: Berek już nie powinien czekać

Były prezes TK Marek Safjan we wtorek 6 października pojawił się w programie „Pytanie dnia” w TVP Info. Ekspert pytany był oczywiście o paraliż Trybunału i postawę prezydenta Karola Nawrockiego, który nie odebrał przysięgi od 5 sędziów.

Paraliż w TK. Safjan: Berek nie powinien już czekać

– Ja myślę, że Maciej Berek już nie powinien czekać – stwierdził Safjan. Jego zdaniem wybrany przez Sejm najnowszy sędzia TK powinien zastanowić się nad alternatywnym rozwiązaniem swojej sytuacji. Jeżeli Karol Nawrocki nie zaprasza go do Pałacu Prezydenckiego, to ślubowanie należy złożyć gdzie indziej, a później dopiero poinformować o tym głowę państwa.

– To sytuacja absolutnie bez precedensu, przeciągający się, nieustanny delikt konstytucyjny – oceniał chaos wokół TK Safjan. Dopytywany o opinię Komisji Weneckiej w sprawie poprzednich 4 sędziów, którzy ślubowali pod nieobecność prezydenta, miał dobrą wiadomość. – Myślę, że to będzie w najbliższych dniach, tak słyszałem – mówił.

Jako prawnik zauważył daremność dyskusji nad wymaganiami stawianymi sędziom przez prezydenta. – To sędziowie składają ślubowanie, prezydent jest elementem biernym – podkreślał. Dodawał, że prezydent nie ma tu żadnego pola manewru, a tym bardziej możliwości oceny sędziów.

Safjan: Nawrocki z całą pewnością nadużywa władzy

– Z całą pewnością nadużywa władzy. Kolejny przykład nadużycia władzy prezydenckiej, samej konstytucji. Możemy to nazywać deliktem konstytucyjnym – oceniał. – To najpoważniejszy w Europie kryzys konstytucyjny. Tracimy zaufanie jako państwo, jako społeczeństwo, które od tylu lat nie potrafi rozwiązać kryzysu konstytucyjnego – zauważał.

Pytany o to, w jaki sposób Maciej Berek ma złożyć ślubowanie, Safjan nie wskazał konkretnego rozwiązania. Stwierdził, że wystarczy, iż dokument o złożeniu ślubowania zostanie dostarczony prezydentowi w taki sposób, by mógł on się z nim zapoznać.

Prowadząca rozmowę wróciła jeszcze do Komisji Weneckiej. Safjan powtórzył, że nie powinniśmy czekać długo i jest to raczej „perspektywa krótka”. – Będzie to kolejny mocny argument, choć nie przesądzający – zaznaczył. Przypomniał, że ostatecznie Komisja Wenecka wydaje niewiążącą opinię.

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