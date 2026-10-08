Trump chce kupić zwycięstwo za bilion dolarów? Wyborcza bomba w USA

Po 5 tys. dolarów dla dorosłego Amerykanina, ale pod jednym warunkiem: republikanie muszą wygrać wybory. Donald Trump wykłada na wyborczy stół ponad bilion dolarów i gra o własną polityczną przyszłość. Tyle że rachunek za tę gigantyczną „kiełbasę wyborczą” mogą później zapłacić sami wyborcy.
Od zarania demokracji politycy obiecują gruszki na wierzbie i rozdają kiełbasę wyborczą, a znaczna część elektoratu daje się na to złapać. Czy złapią się Amerykanie w listopadowych wyborach połówkowych? Donald Trump zrobi wszystko, by tak właśnie się stało. Dla niego to zapewne ostatnie wybory i to ze znaczącą stawką. Jeśli republikanie przegrają, jego ruchy jako prezydenta będą bardzo skrępowane. Takich przywódców w USA określa się mianem „kulawej kaczki”. W takiej sytuacji Trumpowi grozi, że na kartach historii zapisze się jako nieskuteczny, ekscentryczny błazen, awanturnik i krętacz.
Dywidenda Trumpa
Źródło: Wprost
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.