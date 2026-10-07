Prof. Środa ostro o Nawrockim. „Ochraniarz, kibol, człowiek socjalizowany w półświatku”

„Jak słyszę, różni rozsądni ludzie się głośno zastanawiają, jak to się stało, że ochraniarz, kibol, człowiek socjalizowany w półświatku, który nie jest w stanie się nawet przyuczyć do pozorów roli, którą pełni – został prezydentem” – napisała w mediach społecznościowych prof. Magdalena Środa.

Prof. Magdalena Środa skrytykowała Karola Nawrockiego. Oberwał Krzysztof Stanowski i TV Republika

„Ja, czytając niektóre wpisy internetowe, gdzie głos rodaków jest nieodróżnialny od głosu ruskich trolli, czy obserwując chorobliwy wręcz cynizm niektórych pseudodziennikarzy takich jak panowie i panie z Republiki czy arcycynik Stanowski – niczemu się nie dziwię. Wybrano prezydenta pod własną czyli chuligańską miarę” – podsumowała filizofka.

Prof. Środzie odpowiedział jeden z internautów, którego zdaniem Karol Nawrocki „niestety inteligencją i obyciem zmiata ją z planszy”. „Naprawdę pan tak myśli? Nawrocki niestety nikogo ‘nie zmiecie z planszy’ no chyba że na ringu lub w Grand Hotelu” – odpowiedziała publicystka.

Znana filozfka uderza w prezydenta

To kolejny krytyczny wpis prof. Środy wobec głowy państwa. „Słuchając kolejnego wystąpienia prezydenta, który nie ma absolutnie nic do powiedzenia, a jeszcze mniej wie o świecie (jak on zdobył maturę?) i który rykiem, minami i pychą maskuje absolutną pustkę swojej funkcji zaczęłam myśleć o tym, kto będzie po nim? Narzekaliśmy na Wałęsę, który był nieco niezdarnym ale na pewno – mężem stanu” – pisała filizofka w sobotę.

„Nie podobał nam się Kwaśniewski, bo komunista ale który okazał się bardzo kompetentnym i rozsądnym politykiem, nie podobał nam się Komorowski, bo szlachcic ze strzelbą, Lecha Kaczyńskiego pewno nikt nie pamięta, tak bardzo przyćmiewał go demoniczny brat, Duda był po prostu śmieszny, Nawrocki jest kompletnym dramatem czyli ryczącym Dyzmą. Czy po nim pojawi się jakiś polski Trump? Równia pochyła” – zakończyła prof. Środa.

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