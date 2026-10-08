Cała Polska zobaczyła awanturę o proboszcza. Ale ta historia ma drugie dno

Ponad dwa lata odwołań, spór z biskupem i kolejne instancje w Watykanie. Kiedy Rzym powiedział ostatnie słowo w sprawie proboszcza, w kościele puściły nerwy.
Sprawa złożenia z urzędu proboszcza w parafii Grojec na terenie diecezji bielsko-żywieckiej wyzwoliła agresję ludzi, którzy wtargnęli do kościoła po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem i próbie zwrócenia się do wiernych przez Biskupa. Jej ofiarą padł sam biskup ordynariusz prof. Roman Pindel i towarzyszący mu księża. Casus dotyczy dotychczasowego proboszcza parafii św. Wawrzyńca, który został odwołany „z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu”.
Nie zawiązano ust proboszczowi
Źródło: Wprost
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