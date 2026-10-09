Papież ostrzega przed sztuczną inteligencją. „Nie może stać się wyrocznią”
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Papież ostrzega przed sztuczną inteligencją. „Nie może stać się wyrocznią”

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Papież Leon XIV
Papież Leon XIV 
AI, algorytmy, fake newsy i zanik prywatności. Leon XIV przekonuje, że bez edukacji medialnej człowiek może coraz łatwiej oddawać technologii kontrolę nad własnymi decyzjami.

Papież Leon XIV w orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu na rok 2026 zwrócił uwagę na konieczność dowartościowania w świecie szkolnym i akademickim edukacji medialnej. W epoce nowoczesnych technologii komunikacyjnych i sztucznej inteligencji skrócony został dystans między ludźmi. Nawet prawo do prywatności praktycznie przestaje istnieć. Dlatego Franciszek napisał w encyklice Fratelli tutti, że „w komunikacji cyfrowej dąży się do pokazania wszystkiego, a każda jednostka staje się obiektem spojrzeń, które rewidują, obnażają i rozpowszechniają, często anonimowo. Szacunek dla drugiego człowieka całkiem się rozpada, a w ten sposób właśnie, podczas gdy tego człowieka odsuwam, ignoruję i trzymam na dystans, mogę bezwstydnie wtargnąć w jego życie, aż do skrajności”.

O co chodzi w edukacji medialnej?

Źródło: Wprost
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