Ataki w polskich szkołach. Generał ostrzega: Policjant przed szkołą nie wystarczy

Przez lata, kiedy w Polsce rozmawialiśmy o bezpieczeństwie szkół, najczęściej myśleliśmy o pożarach, ewakuacji, bójkach między uczniami, narkotykach czy wypadkach. Dzisiaj do tej listy musimy dopisać znacznie poważniejsze zagrożenie – atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

7 października w Ostrołęce 19-letni uczeń zaatakował w szkole dziewięć osób. W jego plecaku znaleziono domowej konstrukcji ładunek wybuchowy, który – według prokuratury – niemal został zdetonowany. Dzień później w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem 15-letni były uczeń wszedł do szkoły z trzema nożami i zaatakował pracowników placówki. 37-letnia woźna zmarła, ranni zostali nauczyciel oraz dyrektor, który próbował obezwładnić napastnika.

Dwa poważne ataki w ciągu dwóch dni powinny uruchomić w państwie myślenie systemowe. Premier Donald Tusk zwołał pilne spotkanie, a następnie polecił, aby policja patrolowała okolice szkół przynajmniej raz dziennie. To właściwa reakcja doraźna. Nie może jednak być reakcją docelową.

Radiowóz pod szkołą nie wystarczy