Rosja stoi za atakami nożowników w polskich szkołach? Koordynator służb specjalnych zabrał głos

Tomasz Siemoniak w radiowej Jedynce został zapytany o tragedie w Ostrołęce i Leszczydole-Nowinach. – Sygnałów jest bardzo dużo. Policja działa. Wszyscy są mocno poruszeni i każde zawiadomienie jest wnikliwie sprawdzane – zapewniał koordynator służb specjalnych. Siemoniak zwrócił uwagę na komunikat policji, zgodnie z którym nie ma potwierdzenia o challenge’u związanym z atakami w szkołach.

„Krwawy piątek” w szkołach? Tomasz Siemoniak z apelem po tragicznych atakach nożowników

Minister dołączył do apeli, aby „korzystać tylko ze sprawdzonych, rzetelnych informacji i nie siać paniki”. – To są bardzo poważne rzeczy. Trzeba działać w bardzo odpowiedzialny sposób. Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży, nauczycieli, pracowników jest absolutnym priorytetem. Polityka informacyjna w tym zakresie musi być odpowiedzialna, wyważona, a każdy podejrzany sygnał, każde podejrzenie, że coś może się wydarzyć, a natychmiast zgłaszać policji – mówił Siemoniak.

Koordynator służb specjalnych nawiązał do informacji o zatrzymaniu przez policję ze Szczytna 16-latka, który nagrał i rozpowszechnił film, gdzie groził atakiem w szkole na konkretne osoby, co miał zrobić „dla żartu”. – Wszystkie podejrzane sygnały, czy wpisy w sieci, czy informacje od ludzi, że słyszeli jakieś wypowiedzi, pogróżki, są wnikliwie sprawdzane i jeżeli policja uznaje, że jest to poważne i rzeczywiście stanowi zagrożenie, podejmuje działania – tłumaczył Siemoniak.

Ataki nożowników w polskich szkołach są inspirowane przez obce służby? Minister wyjaśnia

Minister tłumaczył, że istnieje coś takiego jak „efekt naśladownictwa”. – Pobudza to różne osoby, które może nie zdają sobie sprawy do końca z tego, jakie mogą być tego skutki, czy konsekwencje – zauważył Siemoniak. Koordynator służb specjalnych odniósł się również do hipotezy, że ataki nożowników w szkołach mogą być inspirowane przez obce służby. – Rosja, różne ośrodki, które działają w internecie, wykorzystują każdą sytuację, żeby siać dezinformację – zaczął Siemoniak.

Minister kontynuował, że podobne działania są wykonywane, aby „podważać zaufanie do władzy, robić problemy Polsce i innym państwom”. Siemoniak zwrócił uwagę, że konieczne są dowody i nie można za wcześnie ujawniać stanu śledztwa. Koordynator służb specjalnych wyjaśniał, że według pogróżek do części działań miało dojść w piątek. Siemoniak podsumował, że „na szukanie tego, kto za tym stoi, przyjdzie jeszcze czas”.

Czytaj też:

Próbowali się „wybić” po atakach nożowników. Policja zatrzymała 10 nastolatków z całej Polski Czytaj też:

Ataki w polskich szkołach. Generał ostrzega: Policjant przed szkołą nie wystarczy