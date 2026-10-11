Rozwód po polsku. Ona liczy pieniądze, on tygodnie z dzieckiem

Na ekranie laptopa trzy karty otwarte obok siebie: bank, KRS i e-dziennik. Saldo, udziały w spółce i termin wywiadówki mają ten sam font i to samo szare tło. Obok leży kartka – jedyna rzecz w tej scenie zapisana ręcznie–- z kilkunastoma pytaniami do prawnika: o kredyt, o udziały, o leasing samochodu, o to, co jest czyje i od kiedy. Gdyby przesiać je wszystkie, zostałoby jedno: czy za dwa lata, kiedy w dzienniku pojawi się zgoda na wycieczkę do Budapesztu, da się ją podpisać bez liczenia. To samo pytanie wraca w maju, kiedy z zeszłorocznych sandałów zaczną wystawać palce: czy nowe buty będą zwykłym zakupem, czy pozycją w rozliczeniu. Wszystkie te karty i wszystkie te pytania służą jednemu słowu, które trzeba będzie kiedyś powiedzieć dziecku: „jedziesz”.

Decyzja zapadła dawno