Rozwód po polsku. Ona liczy pieniądze, on tygodnie z dzieckiem
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Rozwód po polsku. Ona liczy pieniądze, on tygodnie z dzieckiem

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Koniec małżeństwa / zdjęcie ilustracyjne /
Koniec małżeństwa / zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Shutterstock / Prostock-studio
Przez piętnaście lat dzielili łóżko, pieniądze i obowiązki. Teraz dzielą majątek, kredyty i czas spędzany z dzieckiem. W polskich rozwodach coraz częściej zamiast łez pojawiają się prawnicy, kalkulatory i wyciągi z kont. Największy dramat rozgrywa się jednak poza salą sądową.

Na ekranie laptopa trzy karty otwarte obok siebie: bank, KRS i e-dziennik. Saldo, udziały w spółce i termin wywiadówki mają ten sam font i to samo szare tło. Obok leży kartka – jedyna rzecz w tej scenie zapisana ręcznie–- z kilkunastoma pytaniami do prawnika: o kredyt, o udziały, o leasing samochodu, o to, co jest czyje i od kiedy. Gdyby przesiać je wszystkie, zostałoby jedno: czy za dwa lata, kiedy w dzienniku pojawi się zgoda na wycieczkę do Budapesztu, da się ją podpisać bez liczenia. To samo pytanie wraca w maju, kiedy z zeszłorocznych sandałów zaczną wystawać palce: czy nowe buty będą zwykłym zakupem, czy pozycją w rozliczeniu. Wszystkie te karty i wszystkie te pytania służą jednemu słowu, które trzeba będzie kiedyś powiedzieć dziecku: „jedziesz”.

Decyzja zapadła dawno

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Wprost.

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