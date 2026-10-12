Najpierw skrzywdził go fiskus, potem sąd. Tak państwo traktuje obywatela

Koszmarnie nieprawdziwy jest pogląd, że sąd administracyjny zawsze chroni praw zwykłych obywateli przed nadużyciami prawa przez administrację podatkową. Takie jest jego zadanie wynikające z konstytucji, a wiele jest przykładów, że jest dokładnie odwrotnie. Właśnie WSA w Lublinie wyrokiem I SA/Lu 357/26 oddalił skargę obywatela na decyzję odmawiającą wznowienia postępowania w sprawie, w której bezspornie fiskus wcześniej okradł tego obywatela. Już tylko to jest bulwersujące, ale to dopiero początek, bowiem w wydaniu wyroku brał udział sędzia, który wcześniej wydawał w takich samych sprawach wyroki zupełnie odwrotne i teraz nie zgłosił zdania odrębnego. Wydanie takiego wyroku w okolicznościach sprawy jest świadomym działaniem sądu na szkodę obywatela.

Sądy nie przestrzegają żelaznej zasady