Niezwykła aktywność Mentzena. Tej sprawie poświęcił dziś 5 wpisów

Sławomir Mentzen jest znany z tego, że często krytykuje działania rządu: zarówno tego, jak i poprzedniego. Tym razem jednak widać, że problem dotknął go szczególnie. Ustawie antyalkoholowej w 5 godzin poświęcił 5 wpisów na platformie X, z czego w kilku powtarzał te same argumenty. Nie uciekał też od mocnych słów pod adresem rządzących.

Mentzen: Rząd jak rozhisteryzowana matka

„Ten obrzydliwy rząd zachowuje się jak rozhisteryzowana matka. Nie jedz mięsa, nie jest zdrowe. Nie pij piwa, nie patrz na reklamy. Unikaj słodyczy. Zdrowia szkoda. Nie pal nic, nawet kominka nie zapalaj, nie graj w pokera, w ogóle w żadne gry nie graj” – pisał w jednym z nowszych tekstów.

Wymienił jeszcze sporo przykładów, takich jak konieczność segregacji śmieci, dietę planetarną w szkole, przymusowe szczepienia czy... czerwone światło. „Mam tego wszystkiego dosyć. Jesteśmy dorośli. Mamy jedno życie. To jest nasze życie. I mamy je prawo przeżyć po swojemu, a nie tak, jak sobie ktoś wymyślił” – podsumował.

„Jak chcecie kogoś koniecznie wychowywać, to sobie zróbcie dziecko, albo psa lub kota kupcie. W ostateczności tamagotchi. Ale przestańcie w końcu wpieprzać się w czyjeś życie!” – pisał na platformie X lider Konfederacji.

We wcześniejszych wiadomościach pytał, dlaczego Niemcy mogą mieć Oktoberfest, a w Polsce trzeba „zarżnąć festiwale piwne”. Jako właściciel pubu burzał się na fakt, że lokale będą musiały mieć kufle bez loga producentów piwa, a wymianie podlegać będą także promocyjne lodówki czy charakterystyczne parasole.

„Nie chodzi o żadne zdrowie. Po prostu banda wariatów na zlecenie zagranicznych lobbystów postanowiła ubić polskie firmy!” – stwierdzał polityk. „Ta ustawa antyalkoholowa jest zupełnie absurdalna” – oceniał w jeszcze innym wpisie.

Mentzen apeluje do prezydenta. Chce weta dla ustawy antyalkoholowej

„Poparta przez 400 posłów ustawa antyalkoholowa została napisana w interesie olbrzymiej sieci franczyzowej, branży spitytusowej oraz wielkich międzynarodowych koncernów” – oskarżał Mentzen w kolejnym miejscu.

„Zakaz reklamy i promocji piwa sprawi, że małe polskie browary rzemieślnicze stracą jakąkolwiek szansę na rozwój. Rynek się zabetonuje, wielkie koncerny przestaną się obawiać lokalnej konkurencji. Zmiany powinny iść w przeciwnym kierunku. Należy dopuścić reklamę małych polskich winiarni, miodosytni, lokalnych producentów piwa i cydru” – przekonywał.

„Apeluję o weto do Prezydenta Karola Nawrockiego! Pan Prezydent ma szansę stać się obrońcą polskiej kultury, tradycji i polskich małych firm. Podpis pod tą ustawą będzie oznaczałby, że stanął po stronie Tuska, niemieckich koncernów i lewicy” – pisał.

„Polska powinna być dumna ze swojej tradycji i lokalnej kultury. Tak dla polskiego piwa, wina, cydru i miodu! Nie dla lobbingu, wielkich koncernów i lewicowej antyalkoholowej histerii!” – podsumowywał Mentzen

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