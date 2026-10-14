Przebaczenie może być zgodą na zło. Kościół ostrzega przed niebezpieczną pułapką

Wiele ostatnimi czasy mówi się o przebaczeniu, ale mówi się w taki sposób jakby problem się banalizowało. Tymczasem przebaczenie jest podstawowym wyznacznikiem miłosierdzia. Jest drogą do pojednania. Aby jednak pojednanie miało miejsce, przebaczenie powinno być oparte na prawdzie, co oznacza, że nie może być rezygnacją z wymagań sprawiedliwości. Oczywiście miłość – jak zauważył kardynał Ratzinger – „obejmuje nieskończoną gotowość do przebaczenia, ale przebaczenie zakłada uznanie grzechu za grzech. Przebaczenie jest uzdrowieniem, podczas gdy aprobata zła oznaczałaby destrukcję, byłaby akceptacją choroby, czyli zgodą na negację dobra drugiego”.

Przebaczenie nie oznacza uniewinnienia