Nie dostał Nobla. Teraz prowadzi wojnę z Norwegami

O przyznaniu Pokojowego Nobla decyduje 5 członków komitetu mianowanego przez parlament Norwegii. Jakie to szczęście, że nie chodzi o nasz sejm! Bo dać nagrodę pokojową komuś, kto aktualnie sam prowadzi wojnę, jednak byłoby trudno. A Donald Trump nie zapomina zniewag. Dopóty dopóki jest on prezydentem USA, kraj odpowiedzialny za przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla komukolwiek innemu, niż samemu Trumpowi, jest skończony. Prezydent już zapowiedział, że „nie zapomni” Norwegii jest zbrodniczej decyzji.

Chodzi nie tylko o humory Trumpa