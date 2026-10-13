Nawrocki puszcza oko do Brauna? „To może być sygnał”

Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” nie chciał skrytykować kontrowersyjnego Grzegorza Brauna i jego partii.

Nawrocki nie skreśla Brauna. Wymowne słowa prezydenta?

– Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna ma swoją reprezentację w parlamencie. Jest siłą polityczną, która według sondaży ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce – mówił dyplomatycznie. Dopytywany o zarzucaną Braunowi prorosyjskość, przeniósł uwagę na Donalda Tuska.

– To prawda, są takie zarzuty. Z drugiej strony mamy dziś premiera, który ściskał się z Władimirem Putinem. Panie redaktorze, rzeczywiście pan diagnozuje pewne kontakty, ale ja patrzę w innym kierunku i widzę premiera, który mówił, żebyśmy współpracowali z Rosją taką, jaka jest – mówił Nawrocki.

Co istotne, wypowiedź Nawrockiego pojawiła się już po ujawnieniu przez PrzeKanał taśm z wypowiedziami Grzegorza Brauna, które mocno uderzały w ludzi Nawrockiego. Polityk nazywał Kancelarię Prezydenta „szmaciarzami” oraz „Judenratem”.

Nawrocki wysyła sygnał do Brauna

Znający środowisko Brauna wiceprezes Fundacji Kisiela Piotr Sterkowski słowa Nawrockiego odczytuje jako pewien sygnał. – Karol Nawrocki najwyraźniej uznał, że nie chce zamykać sobie jakiejkolwiek opcji – mówił.

– Formułując taką wypowiedź, prezydent chce też zatrzymać odpływ wyborców Grzegorza Brauna, którzy są ważnym komponentem jego elektoratu. Trudno obecnie przesądzać, czy dojdzie do zawiązania prawicowego paktu senackiego z udziałem Brauna, choć wydaje się to bardzo prawdopodobne – dodawał. Jak mówił, pozostałe partie prawicowe w pewnym momencie będą musiały przełknąć Grzegorza Brauna, by stworzyć pakt senacki.

Redaktor naczelny „Najwyższego Czasu” Tomasz Sommer, który może kandydować z list Grzegorza Brauna do Sejmu, nie zgodził się z tą diagnozą. Jego zdaniem o pakcie senackim ostatecznie będzie decydował Jarosław Kaczyński. Zaznaczał, że to właśnie ten polityk z największą konsekwencją wypowiadał się przeciwko paktowi senackiemu z udziałem partii Brauna.

Nawrocki ułaskawi Brauna w razie wyroku?

Piotr Sterkowski dodawał, że słowa Nawrockiego o Braunie warto rozpatrywać też w kontekście możliwego ułaskawienia. Polityk może zostać prawomocnie skazany jeszcze przed wyborami w 2027 roku, co może uniemożliwić mu kandydowanie.

– Takie ułaskawienie byłoby jednak elementem szerszego politycznego dealu. Wszyscy pamiętamy, w jakich okolicznościach Braun udzielił poparcia Nawrockiemu przed drugą turą wyborów prezydenckich. Nieoczekiwanie jeden z posłów PiS, Sławomir Zawiślak, dołączył do Brauna w Sejmie, ratując jego koło poselskie. A sam Braun zaczął być zapraszany do jednej z prawicowych telewizji – przypominał.

Tu również Sommer miał inne zdanie. Uważa, że prawo łaski nie będzie potrzebne, bo orzeczenie więzienia za „zgaszenie świeczki” czy inne przewinienia Brauna byłoby „ośmieszające dla sądu”.

Słowa Nawrockiego ostro skomentowali za to członkowie rządu. „Pan Karol Nawrocki stwierdził, że nie widzi wzrostu zagrożenia ze strony Rosji. Nie widzi też problemu w obecności w polskiej polityce Brauna i jego prorosyjskiej partii. Dzięki za szczerość” – pisał na X Donald Tusk.

„Prezydent Nawrocki uznaje w swoim wywiadzie proruską partię Brauna za zupełnie akceptowalną część polskiej polityki. To skrajnie niebezpieczna postawa, która wprost uderza w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej” – dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński z KO.

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