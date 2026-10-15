Doradca Nawrockiego zirytowany zachowaniem dziennikarki. „Da mi pani skończyć z puentą?”

Błażej Poboży był jednym z gości środowej „Debaty Gozdyry”. Głównym tematem rozmowy była sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego po ślubowaniu Macieja Berka. Doradca prezydenta przekonywał, że działania rządu w tej kwestii są „bezprawne”. Prowadząca poruszyła w związku z tym temat opinii Komisji Weneckiej. Poboży tłumaczył, że ona nie ma wpływy na decyzje w Polsce. Został jednak skontrowany, że w przeszłości zwracał się do niej były szef MSZ za rządów PiS.

Dziennikarka domagała się odpowiedzi na to pytanie, uniemożliwiając dłuższą wypowiedź doradcy Karola Nawrockiego. Poboży wykonał gest ręką, chcąc zastopować Agnieszkę Gozdyrę i powiedział „proszę…”, a następnie merytorycznie wyjaśnił, że „wielu polityków w różnych sprawach pyta”. Pod koniec tej części programu doradca głowy państwa został zapytany o działania, które według Kancelarii Prezydenta mają sprawić, że Trybunał Konstytucyjny zacznie pracować.

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– Trzeba wrócić na grunt przestrzegania konstytucji i ustaw. Czekamy w sprawie czwórki… – zaczął wyjaśniać Poboży. – Czekamy. Siedzimy i czekamy – rzuciła prowadząca. – Ale da mi pani skończyć z puentą? – zirytował się doradca Nawrockiego. – W sprawie pierwszej czwórki czekamy na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który rozsądzi to ma rację, a w sprawie pana Macieja Berka czekamy na odpowiedź ze strony kancelarii marszałka Sejmu – tłumaczył Poboży.

Doradca głowy państwa kontynuował, że do „Kancelarii Sejmu zwrócono się ws. wątpliwości w piśmie w zakresie tego, czy Berek spełnia wymogi formalne”. – Jeśli pan Berek spełniałby wymogi formalne, nie byłoby żadnych powodów, żeby go nie powołać – zapewnił Podobży. W tym momencie dziennikarka przywołała okoliczności powołania na sędziów TK Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza, co przez chwilę spowodowało wzajemne przekrzykiwanie się.

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