Rozmowa o TK w TV Republika wymknęła się spod kontroli. „Pan by miał pampersa?”

Piotr Kaleta z PiS i Dobromir Sośnierz z Konfederacji byli w środę 14 października gośćmi TV Republika. Głównym tematem rozmowy była sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego po ślubowaniu Macieja Berka. Sośnierz był pytany, dlaczego jego partia nie była na proteście przed TK. – To nie nasza wojna. To jest wojna o wpływy w Trybunale Konstytucyjnym między dwoma frakcjami POPiS-u, które się pożarły na śmierć i życie, dewastując to państwo właśnie w taki sposób, jak widzimy – mówił polityk.

Sośnierz przekonywał, że to „krańcowy etap ewolucji tego sporu, który prowadzi już do całkowitej anarchii”. – Anarchia jest z obu stron. No jeśli ktoś siłą nie dopuszcza wybranego legalnie przez Sejm członka Trybunału Konstytucyjnego, no to też po prostu zamieniliście się państwo z PiS-u rolami z Platformą, która przez osiem lat za pomocą ulicznej obstrukcji próbowała w podobny sposób, może nawet mniej udany, ale też takie miasteczko Smerfów mieliśmy pod Sejmem – mówił polityk.

Prowadząca poprosiła o powtórzenie określenia, a Sośnierz stwierdził, że „taką wioskę sobie rozstawili tam KOD-ziarze”. – Trochę bez klasy wyszło jednak. Ci ludzie od pięciu tygodni tam bronią Konstytucji, polskiego prawa, praworządności, bo chcą żyć w wolnej Polsce – zaprotestowała Monika Borkowska. – A jak mówiłem o KOD-ziarzach, to było ok? – zdziwił się polityk Konfederacji. Prowadząca zaczęła się tłumaczyć, że „trochę inaczej to zrozumiała”. Wtedy do dyskusji włączył się Kaleta.

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– To jest właśnie taka sytuacja, która różni nas od Konfederacji, bo to są ludzie, którzy już pomijam, że żeby tam stanąć, to ja wiem, że pan by miał pełne gacie, czy pełnego pampersa ze strachu, żeby pan tam nie stanął – przekonywał poseł PiS. Sośnierz zarzucił mu, że „jest prostakiem”. – Nie, nie jestem prostakiem, bo jak widzę takich gówniarzy, którzy sobie w taki sposób lekceważący o tym mówią… – ripostował Kaleta. Borkowska zaprotestowała przeciwko takiemu słownictwu.

– Że się ten człowiek martwi, że go ktoś go za kitkę pociągnie i będzie płakał… – mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości. – Trzymajmy poziom – apelowała prowadząca rozmowę. – Ale debila wysłali znowu do telewizji – rzucił polityk Konfederacji. Borkowska prosiła o „merytoryczną rozmowę”. – Jeżeli pan tego nie rozumie, że tu o Polskę idzie, to po prostu dobrze, że pan na zbity pysk został z parlamentu usunięty – przekonywał poseł PiS. Sośnierz stwierdził, że chodzi o „wpływy”.

– O to, żeby wasi ludzie mieli większość w Trybunale Konstytucyjnym. Dlaczego nie wpuszczacie kolejnych wybranych sędziów? Nagle są nielegalnie wybrani. Czterech z rzędu – komentował polityk Konfederacji. Sośnierz dodał, że „Maciej Berek również został legalnie wybrany przez Sejm, ale nie został zaprzysiężony, bo Karol Nawrocki nielegalnie odmawia”. Goście zaczęli się przerzucać, kto ma się „douczyć” w tej sprawie.

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Polityk Konfederacji zarzucił współrozmówcy, że jego środowisko „próbuje zrobić takie zamieszanie, żeby nie było wiadomo, czy Berek jest legalnie wybrany, czy nie”. – Nawet w tej prostej rzeczy nie potrafisz pan obronić – ocenił Kaleta. Sośnierz zaprotestował, że przecież to wyjaśnił, a potem obaj zaczęli się przekrzykiwać. Poseł Prawa i Sprawiedliwości wspomniał m.in. coś o „pierdołach”. – Ile pan tą kitką natrzęsiesz… – powiedział Kaleta.

– Odczep się pan od fryzury – zaprotestował polityk Konfederacji. – Panie pośle błagam – próbowała uspokoić sytuację Borkowska. Na niewiele się to jednak zdało, bo Sośnierz zaczął opuszczać studio informując, że „nie będzie rozmawiał z prostakiem”. – Jesteś pan debilem – stwierdził na odchodne polityk Konfederacji. – Poczekaj pan na mnie na chwilę za drzwiami, to ja panu pokażę debila zaraz, łobuzie – odpowiedział poseł PiS.

Kaleta nie przyjął argumentów prowadzącej, że „nie można się tak wypowiadać i obrażać ludzi, bo są jakieś granice”. Zarzucił Sośnierzowi, że „naopowiadał głupot”. – Bardzo jest mi przykro, że taki obrót miała ta rozmowa. Widać emocje sięgają zenitu – mówiła Borkowska. – Trzeba czasami prostym językiem powiedzieć to, jak się sprawy mają – bronił się poseł Prawa i Sprawiedliwości, na co usłyszał, że to było „chamskie”. Kaleta odrzucił sugestię, że to on zaczął i postawił kropkę.

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