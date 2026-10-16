USA i Chiny na kursie kolizyjnym. Jeden błąd może rozpętać wojnę

Wang Yi, chiński minister spraw zagranicznych i członek Biura Politycznego KC KPCh, podsumowując wrześniową wizytę Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych, mówił o „otwarciu właściwej drogi do współistnienia wielkich mocarstw” i „nowym rozdziale” w relacjach chińsko-amerykańskich. Xi Jinping przebywał w USA od 23 do 25 września 2026 r. Była to jego pierwsza państwowa wizyta w Stanach Zjednoczonych od ponad dekady. Biały Dom także podkreślał historyczny charakter spotkania oraz postęp w sprawach gospodarczych i politycznych.

Nie lekceważyłbym tych deklaracji, ale nie przyjmowałbym ich bezkrytycznie. Najważniejsze nie jest to, jak przywódcy nazwą swoje spotkanie, lecz czy potrafią stworzyć model rywalizacji, który nie doprowadzi do wojny. Stany Zjednoczone i Chiny nie przestaną konkurować. Ich spór obejmuje handel, półprzewodniki, sztuczną inteligencję, surowce krytyczne, łańcuchy dostaw, cyberprzestrzeń, wpływy polityczne i bezpieczeństwo Indo-Pacyfiku. To konkurencja dwóch modeli potęgi. Pytanie nie brzmi więc, czy będą się spierać, ale czy potrafią utrzymać ten spór pod kontrolą.

Mocarstwa nie muszą sobie ufać