Sikorski udzielił rady Nawrockiemu. „To ryzykowne i niemądre”

Radosław Sikorski odniósł się do słów Karola Nawrockiego, który stwierdził, że nie widzi „drastycznej zmiany zagrożenia rosyjskiego”. – Mamy dostęp do mniej więcej tych samych informacji. Prezydent swoją wiedzę czerpie od polskich służb specjalnych, które piszą raporty na podstawie informacji także od służb sojuszniczych – wyjaśniał w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” minister spraw zagranicznych. Sikorski rozróżnił ataki hybrydowe od przygotowań do rosyjskiej inwazji.

– Sugeruję prezydentowi i jego otoczeniu, aby nie robili z tego polityki, bo to ryzykowne i niemądre. Ataki w Polsce nie są czymś wyimaginowanym – przekonywał szef MSZ. Sikorski wspomniał o „funkcjonariuszach Straży Granicznej, którzy przed nadlatującymi rakietami czy dronami muszą się chować do nowo zbudowanych schronów”. – Jesteśmy w sytuacji, gdy lepiej budować zdolności do odparcia każdej formy agresji niż lekceważyć zagrożenia – przekonywał minister spraw zagranicznych.

Karol Nawrocki o rosyjskim zagrożeniu. Radosław Sikorski: Sprawa jest chyba o wiele prostsza

Sikorski zastanawiał się, czy słowa Nawrockiego mają się wiązać z zatrzymaniem inwestycji w przemyśle zbrojeniowym lub wstrzymaniem środków na budowę schronów albo modernizację systemu ostrzegania ludności. – Sprawa jest chyba o wiele prostsza – prezydent po prostu w każdej sprawie musi mieć inne stanowisko niż rząd – stwierdził szef MSZ.

– Jeśli prezydent, poza tym, co dostaje od naszych i sojuszniczych służb, ma jakieś uprzywilejowane informacje od USA, którymi nie dzieli się z rządem, albo od Rosjan, że nie zamierzają intensyfikować ataków na Polskę, zanotujmy to. Uważam, że lekceważenie niebezpieczeństwa, które ewidentnie rośnie, jest nieodpowiedzialne – ocenił Sikorski. Minister spraw zagranicznych ironizował, że „ws. Rosji myli się cała Europa i NATO, a tylko Nawrocki wie, że nic złego Polsce nie grozi”.

Wojna w Ukrainie. Szef MSZ: Rosja nie odbuduje armii, która przegrała bitwę na podejściu do Kijowa

Sikorski zaznaczył, że „Rosja jest słabsza, niż się wydawała, ale ma rozpędzoną machinę wojenną, bo produkuje 100-120 pocisków balistycznych i manewrujących miesięcznie”. – Rosja nie odbuduje takiej konwencjonalnej armii, która przegrała bitwę na podejściu do Kijowa. Buduje armię, której kształt wynika z doświadczeń wojny w Ukrainie, gdzie trwa technologiczny wyścig z Ukraińcami – mówił szef MSZ. Zdaniem Sikorskiego Moskwa przestawiła się na tryb wojenny, a Zachód działa w trybie pokoju.

– Dziś już nikt nie ma żadnych złudzeń co do Putina i jego wiarygodności – zapewniał minister spraw zagranicznych. Sikorski ma nadzieję, że USA „będą solidarne, jeśli chodzi o utrzymywanie sankcji na Rosję. – Zwłaszcza tych, które mają pozbawić Putina środków na prowadzenie wojny. Każdy wyłom w sankcyjnym reżimie budzi nasze niezadowolenie – przyznał szef MSZ. Sikorski odrzucił naciski na Ukrainę jaki ofiarę kończąc, że to „nam nie pomoże”.

Czytaj też:

Sikorski wbił szpilę Nawrockiemu. „Liczę, że nasz prezydent MAGA...” Czytaj też:

Sikorski bezlitosny dla Nawrockiego. „Próbuje zbijać punkciki popularności”