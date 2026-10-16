Wiceprezes TK umywa ręce. O chaos w TK obwinia obie strony sporu

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego sędzia Bartłomiej Sochański udzielił wywiadu Onetowi. Przyznał, że jest rozdarty w ocenie wydarzeń z ostatniej środy. Przypomnijmy, że przed TK doszło do przepychanek protestujących z policją, a wewnątrz prezes Święczkowski miał naruszyć nietykalność sędziego Berka.

Awantura o TK. Wiceprezes Sochański: Obrona Trybunału była zbyt gorliwa

— Moje odczucia są tu ambiwalentne. Jednego jestem pewien, że użyto nadmiernych środków z jednej i z drugiej strony — stwierdzał Sochański. — Obrona Trybunału przez zgromadzonych tam ludzi była zbyt gorliwa, ale z drugiej strony sędzia Berek nie potrzebował aż ochrony SOP ani interwencji policji, żeby złożyć w TK jedno pismo — mówił.

Ostatecznie stanął w obronie Bogdana Święczkowskiego, oskarżanego o szturchnięcie sędziego Macieja Berka. — Żadnej szarpaniny nie było — oznajmił.

– My w trybunale mamy zdjęcia z tego zajścia, tej sytuacji. Osobiście go nie widziałem, ale wiem, że na zdjęciach widać tylko prezesa Święczkowskiego, który delikatnie wszedł między sędziów chcących się dostać do zamkniętej części TK, a drzwi. On je tylko zastawił – zapewniał.

Bartłomiej Sochański: Ekscytacja z obu stron była niepotrzebna

Podsumowując chaos wokół TK, Sochański starał się zająć pojednawczą pozycję. – Zgodzę się, że ekscytacja z obu stron była niepotrzebna. Wszyscy są zbyt rozemocjonowani — oceniał. Zaraz jednak zrzucił winę za sytuację na nowych sędziów, którzy nie są dopuszczani do orzekania.

— A tak w ogóle to tego problemu by nie było, gdyby ta piątka sędziów wykazała się dobrą wolą i odrobiną cierpliwości — stwierdzał. — Rozumiem, że czekali około miesiąca na zaproszenie od prezydenta, ale głowa państwa nie ma terminu, w którym musi tychże sędziów zaprosić. A gdyby ci państwo, zamiast ślubować w Sejmie, poczekali jeszcze, powiedzmy, tydzień, nie mielibyśmy tego problemu — przekonywał.

— Mamy go dlatego, że pewnym ośrodkom władzy w Polsce przyśniło się, że mogą powiedzieć, że całe ślubowanie to nie kompetencja, a jedynie ceremonia. I mamy, co mamy — podsumował.

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