Szef światowej Polonii wychwalał Trumpa. Przy pytaniach o Putina gubił wątek

Frank Spula to wieloletni szef Polonii amerykańskiej, który przed kilkoma dniami został wybrany na przewodniczącego Rady Polonii Świata. W wywiadzie dla „Rzeczypospolitej” wspominał o spotkaniu z Donaldem Trumpem i ich ważnej rozmowie.

Szef światowej Polonii wspominał rozmowę z Trumpem o wizach

– Rozmawialiśmy o wyborach, rodzinach i wielu innych rzeczach. W pewnym momencie zapytał mnie: „Czego potrzebujesz? Czego chcesz?”. Odpowiedziałem: „Ja niczego nie potrzebuję, ale Polska potrzebuje, by Ameryka zniosła wizy” – opowiadał dziennikarzom.

Polak zaznaczył w rozmowie, że poprzednicy Trumpa obiecywali zniesienie wiz, a później tego nie robili. – Zapytałem Trumpa wprost: „Czy też będziesz rzucał obietnicami?”. Jego asystentki zaczęły się śmiać. Spojrzał na mnie i odparł: „Załatwię to” – wspominał.

Jak mówił, przedstawił go później „ważnym ludziom Polonii” i powiedział im, że jest dobrym kandydatem i że może być kolejnym Ronaldem Reaganem.

Spula w wywiadzie stwierdzał otwarcie, że ostatnie wybory Trump wygrał dzięki głosom Polaków. Jednocześnie zaznaczył, że nasi rodacy są politycznie podzieleni, ponieważ nie ma w USA jednej, „najlepszej” partii. Sam deklarował, że „jest pośrodku”, ponieważ musi mieć dobre relacje ze wszystkimi.

Przyjaźń Trumpa z Putinem. Spula unikał jasnej odpowiedzi

Kiedy usłyszał pytanie o kontakty Trumpa z Putinem i ich porozumienie dieslowe, unikał odpowiedzi. – Powiem tak. Po pierwsze, Polacy w USA nie mają żadnej miłości do Rosji czy Władimira Putina. Znamy historię i wiemy, że może zatoczyć koło. Nigdy nie byliśmy sympatykami Rosji, nie jesteśmy i nie będziemy – deklarował.

Dopytywany o tę kwestię, przyznał, że może mieć wpływ na głosy Polonii w wyborach. – Trochę tak, ale nie jest to najważniejszy temat dla Polonii w USA. Nie każdy też zna się na polityce. Ludzie patrzą na rachunki, które muszą opłacić – podkreślał.

– Myślę, że wielu Polaków w USA, widząc kontakty prezydenta Trumpa z Putinem, nie rozumie tego, co się tak naprawdę dzieje – stwierdzał Spula. Pytany o własne odczucia, oznajmił, że jego to niepokoi, ale przejmuje się rodakami w USA, którzy mało zarabiają. Zgodził się, że rosnące centy to częściowo efekt wojny z Iranem.

Zagadnięty raz jeszcze o relacje Trumpa z Putinem w kontekście bezpieczeństwa Polski, Spula zapewniał o stałej postawie Waszyngtonu. – Doskonale wiem, jaki stosunek USA mają do Rosji. Jest niezmienny od wielu lat. Stany Zjednoczone zawsze będą broniły Europy i zawsze będą broniły Polski – przekonywał.

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