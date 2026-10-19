Giertych znów posprzeczał się ze Stanowskim. „Przestań się pan wymądrzać”

Poseł KO Roman Giertych uraczył nas kolejną już sprzeczką na X z biznesmenem i dziennikarzem Krzysztofem Stanowskim. Panowie w swoim stylu przerzucali się „uprzejmościami” spierali o ostatnią kampanię prezydencką.

Giertych znów starł się ze Stanowskim. Tym razem o wybory

„Ostatnio wysłuchujemy nieustannych połajanek ze strony pana Krzysztofa Stanowskiego skierowanych do: lekarzy, policjantów, sędziów, prokuratorów, adwokatów, nauczycieli, dyrektorów szkół (lista jest znacznie dłuższa)” – zauważył Giertych. „ Generalnie pan Stanowski wszystkich uważa za idiotów, a tylko on z Mazurkiem stanowią wzorzec praworządności, inteligencji, profesjonalizmu różnorakich profesji” – stwierdził.

„Panie Stanowski! Dzięki życzliwości YouTube i pieniądzom od firm powiązanych z PiS stworzyłeś medium, które ma duże zasięgi. I za to szacunek, bo przynajmniej wykorzystałeś okazję biznesową. Ale na miłość boską nie kreuj się Pan na wszechwiedzącego. Szczególnie jeśli się Pan wypowiadasz o polityce to brzmi to cudacznie, skoro Pana jedyny sukces to podpisy zebrane przez Mentzena i Berkowicza, które Panu podarowali, aby wspierał Pan prawicę” – atakował poseł.

„W realnych wyborach dostałeś Pan kompromitujący wynik 1% (to że pod koniec ogłaszałeś, aby na ciebie nie głosować, to przecież było tylko robienie sobie alibi w sytuacji beznadziejnych sondaży). Przestań się Pan więc wymądrzać, wyzywać profesjonalistów od idiotów, pouczać itd”. – apelował polityk KO.

Stanowski do Giertycha: Dostałem więcej głosów niż Pan przez całe życie

Na odpowiedź Stanowskiego nie trzeba było długo czekać. „Przypominam Panu, że w jednych wyborach, w których startowałem dla beki dostałem więcej głosów niż Pan przez całe życie, wliczając wybory do samorządu klasowego. Oczywiście zaraz Pan odpisze, że nie startował Pan na prezydenta, a ja jak zawsze odpiszę, że to nic dziwnego, bo 100 000 podpisów to nawet »Foka« z całym budżetem Polnordu by Panu nie nagonił” – ripostował szef Kanału Zero.

W tym miejscu Giertych zarzucił mu, że był jedyny kandydatem w historii z większą liczbą zgłoszonych przez siebie członków komisji obwodowych komisji niż głosów. Stanowski odpowiedział infografiką i zarzutem odnośnie „podstaw matematyki”. „Nie wiem, czy w ogóle Pan rozumie, jakiego durnia z siebie zrobił, ale może »Foka« to panu rozrysuje” – pisał.

„Panie Krzysztofie, może jednak czasem ten brak studiów wychodzi na wierzch. Słyszał Pan o zabiegu retorycznym polegającym na hiperboli? To jest przedstawienie jakieś świadomie przesadnej tezy dla uwypuklenia absurdalności sytuacji” – wbijał szpilę Giertych. Poseł zarzucił dziennikarzowi, że otrzymał pomoc od polityków prawicy.

„Nie ma Pan partii, stowarzyszenia ani nie prowadzi Pan żadnej działalności, która umożliwiałaby Panu znalezienie tych ludzi. Stawiam publiczne pytanie: skąd Pan wziął 6542 członków do przedstawienia w komisjach? Dodam, że aby uzyskać taką liczbę wylosowanych członków musiał Pan wskazać ich jeszcze więcej. Skąd oni się wzięli Panie Krzysztofie? I w jaki sposób PiS ich Panu dał? (Bo oczywiście to są prawie wszyscy pisowcy od dawna przedstawieni przez PiS do komisji)” – pisał.

Giertych nie wierzy Stanowskiemu: Takie bajki proszę opowiadać dzieciom

„Panie Romanie, Pan ilekroć zrobi z siebie idiotę to się potem okazuje, że to był taki sprytny zabieg, na którym świat się nie poznał. Ale gorąco Pana zachęcam, aby Pan nie ustawał w tych zabiegach, wszyscy chcemy podziwiać Pański spryt. A skąd się wzięli ci ludzie? Cóż, to proste. Zbierali podpisy i zgłaszali się do nas po papierek. Być może nie mieści się Panu to w głowie, bo zgaduję, że wy pewnie tymi miejscami jakoś handlujecie, jak wszystkim” – odpowiadał Stanowski.

„Zbierali podpisy i zgłaszali się po papierek” – kpił Giertych. „Miał Pan 6542 woluntariuszy??? Największą grupę aktywnych politycznie obywateli od czasów Solidarności Lecha Wałęsy? I takie problemy w zbieraniu podpisów, że Mentzen musiał Panu pomagać. Takie bajki proszę opowiadać dzieciom” – podsumował.

„Panie Romanie, całkowicie rozumiem, że nie mieści się Panu w głowie, że można cieszyć się sympatią społeczną” – odgryzł się Stanowski. „Zweryfikował Pan tę sympatię pokonując chociaż ledwo, ledwo Joannę Senyszyn. Niestety połączone głosy Senyszyn i Maciaka to już było za dużo dla Pana. Ale proszę próbować w 2030. Może uda się Panu ich pokonać. Ja w Pana wierzę” – zakończył wymianę Giertych.

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