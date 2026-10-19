Twardoch wraca do „końca demokracji” w „pisowskiej dyktaturze”: Trochę sobie z tego żartowałem

Po wyborach parlamentarnych w 2023 roku pisarz Szczepan Twardoch podsumował postawę zwolenników Koalicji Obywatelskiej, którzy przez lata straszyli Polaków antydemokratycznymi zapędami PiS.

Twardoch wrócił do swoich słów z 2023 roku

„Co z tymi 1231412 końcami demokracji, które wy, koryfeusze polskiego życia intelektualnego ogłaszaliście od 2015 roku przy każdej okazji, średnio trzy razy w miesiącu? Co z pisowską dyktaturą, która »nigdy nie odda władzy«? Właśnie przegrała wybory i oddaje władzę?” – pytał zaczepnie.

Prowadzący program „Polityczny WF” w Polsat News Piotr Witwicki zwrócił uwagę, że to zdanie mocno godziło w środowisko, które ostatecznie nagrodziło Twardocha za książkę „Null”. – Rzeczywiście środowisko, od którego dostałem Nike, było tym trochę zirytowane – przyznał pisarz.

– No bo jak się przez osiem, prawie dziewięć lat cały czas mówiło o końcu demokracji w Polsce i niechybnie nadchodzącej dyktaturze, która jednak nigdy nie nadeszła, a nadchodziła w zasadzie co miesiąc wielkimi krokami, to rzeczywiście ja byłem tym zirytowany, a później rozbawiony. Więc trochę sobie z tego żartowałem – komentował.

Twardoch o sytuacji na granicy: Uśmiechnięte pushbacki

– Trochę mnie bawi, a trochę smuci, że kiedy PiS prowadził swoją politykę, to był praktycznie faszyzm, godzenie w prawa człowieka. Ja próbowałem delikatnie powiedzieć, że to jest polityka całej Unii Europejskiej – wyjaśniał pisarz. Podkreślił, że zmiana władzy nie przyniosła praktycznie żadnej zmiany na granicy z Białorusią.

– Najbardziej uderzające jest to, że rządy Koalicji Obywatelskiej w pełni kontynuują tę politykę. Tam się nic nie zmieniło na granicy. Większość tych liberalnych krytyków ma niezwykłą umiejętność zamykania oczu na rzeczywistość – zauważał.

– Pushbacki pisowskie były oznaką faszyzmu, a pushbacki obecnego rządu są uśmiechnięte? Europejskie? To są elementy polskiego życia publicznego, których ja nie znoszę dobrze – przyznał.

O stosowaniu pushbacków także po zmianie rządu donosiła m.in. organizacja Human Rights Watch. Polsat News przypomniał z kolei, że rząd Donalda Tuska wprowadził dodatkowo na tej granicy możliwość czasowego ograniczenia prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową. Ograniczenie to jest przedłużane od marca 2025 roku.

Twardoch: To zabija nasze państwo, nie tylko nasze społeczeństwo

Twardoch zapewnił, że nie staje po żadnej ze stron politycznego sporu. – Nie stawałem wówczas w niczyjej obronie. Stałem w obronie prawa do niuansu. Mnie interesuje niuans, złożoność. A to, co mnie irytuje najbardziej, to chyba skłonność do bolesnych uproszczeń i trybalizacji polskiego życia publicznego – przekonywał.

– To zabija nasze państwo, nie tylko nasze społeczeństwo. Ta trybalizacja, ta polaryzacja, która każe porzucić logos – dodawał. – U Arystotelesa są trzy poziomy retoryki: logos, ethos i pathos, czyli rozum, wartości i emocje. My w Polsce niestety używamy tylko ethosu i pathosu i to jest bardzo niepokojące – oceniał pisarz. – Chcę tylko bronić rozumu w myśleniu o polskiej racji stanu, ponad emocjami i ponad wartościami – podsumował.

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