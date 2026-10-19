Zaskakujące słowa Bielana o wyborach w Ukrainie. „Nie będę trzymać kciuków za Zełenskiego”

Swoją ocenę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Adam Bielan przedstawił przy okazji komentarza do upadku ukraińskiego drona na Litwie. Polski polityk zauważył, że Zełenski przeprosił Litwinów za to zdarzenie, czego nie uczynił po przypadkowym wybuchu ukraińskiej rakiety w Przewodowie, w którym zginęły dwie osoby.

Bielan: Ja za Zełenskiego trzymać kciuków nie będę

– Zełenski nie tylko nie przeprasza Polaków, ale nas prowokuje. Nawiązuję tutaj do skandalicznej decyzji o nazwaniu jednego z oddziałów armii ukraińskiej mianem żołnierzy UPA, którzy są odpowiedzialni za ludobójstwo na Wołyniu. Dlatego, kiedy dojdą w końcu do skutku wybory na Ukrainie, ja za Zełenskiego trzymać kciuków nie będę – stwierdzał Bielan.

Dopytywany, za kogo będzie trzymał kciuki, udzielił ogólnej odpowiedz. – Za każdego, kto będzie za nowym otwarciem relacji z Polakami. Ale to oczywiście Ukraińcy zdecydują, kto będzie nowym prezydentem Ukrainy. Sondaże wskazują, że raczej nie będzie to Zełenski – mówił. Dodawał, że nie chce podawać żadnego nazwiska, ponieważ Zełenski stara się swoich przeciwników „pozycjonować jako propolskich”, czy też „zbyt uległych” wobec naszego kraju.

– Z całą pewnością Zełenski idealny z punktu widzenia naszych bilateralnych relacji nie jest, ale na dzisiaj innego wyboru nie ma. Myślę, że wyborów na Ukrainie nie może być, kiedy trwają dziś działania wojenne i trzeba spokojnie czekać aż – mam nadzieję – dojdzie przynajmniej do zawieszenia broni, jeżeli nie do pokoju i do normalnej kampanii wyborczej – mówił.

Ukraina. Zełenski zapowiedział chęć startu w wyborach

Słowa Bielana na temat Zełenskiego są o tyle na czasie, że sam prezydent Ukrainy zadeklarował, iż będzie chciał startować w wyborach prezydenckich, jeśli dojdzie do nich jeszcze w trakcie wojny. — To moja odpowiedzialność, ponieważ muszę bronić mojego kraju od samego początku do końca tej wojny – oznajmił polityk w jednej z ostatnich wypowiedzi.

— Jeśli Trump i Putin chcą, żebym przeprowadził wybory, oczywiście najpierw będzie to wybór naszego narodu, ale jeśli naprawdę tego chcą, powiedziałem: „dajcie nam minimum 60 dni zawieszenia broni bez żadnych dalszych negocjacji, tylko 60 dni, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zmienić nasze prawo, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby przygotować infrastrukturę bezpieczeństwa” — podkreślał.

— Ale uwierzcie mi, wygląda to niezwykle niebezpiecznie i wręcz niewiarygodnie trudne, ponieważ potrzebujemy uczciwych wyborów. Musimy zapewnić naszym żołnierzom możliwość oddania głosu — zwracał uwagę Zełenski. — Jeśli ktoś uważa, że nie chcę wyborów, to nieprawda — dodawał.

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