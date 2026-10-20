Komuniści przystawili mu pistolet do piersi. Dziś może zostać błogosławionym

Komuniści przystawili mu pistolet do piersi, zamykali w celi z kryminalistami i ciągali po sądach. Nie złamali go. Dziś ks. Józef Kurzeja jest kandydatem na ołtarze.

Na etapie watykańskim znajduje się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. Józefa Kurzei, twórcy Mistrzejowic i budowniczego Kościoła. Proces ten nabrał przyspieszenia za sprawą ks. prałata Andrzeja Kopicza, proboszcza mistrzejowickiej parafii i byłego kanclerza Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Mistrzejowice jak wieża Babel