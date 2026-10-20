Rosja nie zaatakuje w przesmyku suwalskim? Ekspert: Im się to po prostu nie opłaca

Redaktor naczelny portalu Defence24.com pojawił się na antenie Polsat News, by mówić o bezpieczeństwie Polski w kontekście rosyjskich ruchów. W programie „Najważniejsze pytania” poruszył kwestię tzw. „straszenia społeczeństwa wojną”. Jego zdaniem odnosi ono odwrotny skutek i nie przygotowuje obywateli na problemy, ale prowadzi do odcinania się od natłoku negatywnych informacji.

Rosja zaatakuje Polskę? Olech: Straszenie nie pomaga

– U nas nie ma teraz zagrożenia. Mogłoby się pojawić i należy edukować się w tych aspektach. Dla niezainteresowanych mamy taką wiedzę, którą musicie nabyć, bo jest ona niezbędna. Dla osób przy samej granicy prowadzimy czy szkolenia, czy spotkania – zaznaczał Aleksander Olech.

Dziennikarz opowiedział o tym, co widział na własne oczy, kiedy w 2022 roku mieszkał przy granicy estońsko-rosyjskiej. Jak mówił, „straszenie” Estonii wojną nie pomagało w mobilizacji tamtejszego społeczeństwa. – Proszę sobie wyrazić życie potencjalnego Estończyka codziennie, jak w każdym amerykańskim, brytyjskim czy francuskim medium, również i polskim, ostatnio czyta, że jutro Estonia zniknie – mówił.

Ekspert o zagrożeniu ze strony Rosji: Ja będę uspokajał

Porównał sytuację Estończyków i Polaków. – Ja będę uspokajał. Nie jesteśmy zagrożeni konfliktem pełnoskalowym od Federacji Rosyjskiej. Tak samo przesmyk suwalski to nie jest miejsce, w którym oni zaatakują. I wynika to nie tylko z kwestii militarnych, ale też kwestii rozpoznania, kwestii tego, gdyby te wojska poruszały się na Białorusi – zwracał uwagę.

– Tak samo kwestia obwodu królewieckiego, czy tego, jak polskie wojska w sojuszu z Litwinami, Francuzami czy Estończykami reagowaliby na eliminację obwodu królewieckiego – dodawał Olech. Jak mówił, Kreml nie zaatakuje Polski z prostego powodu.

– Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ taki konflikt nie jest pełny – nie dlatego, że Rosja nie miałaby siły, bo ma potencjał militarny, dozbraja się, może wykorzystać część innych swoich wojsk. Chodzi o to, że im się to po prostu nie opłaca – podsumował.

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