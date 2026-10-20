Polskie służby złapały szpiega. Nie wiadomo jednak, czy na pewno szpiegował

Polskie służby mają nową specjalność: spektakularne łapanie domniemanych szpiegów. Politycy triumfują, eksperci biją na alarm, media grzmią o rosyjskiej agenturze. A potem zapada cisza. Bo łatwiej ogłosić wielki sukces, niż udowodnić, że rzeczywiście złapano szpiega.
Wiceminister Cezary Tomczyk promieniał radością, kiedy obwieszczał decyzję o zatrzymaniu „słuchacza Wojskowej Akademii Medycznej, który w sposób jednoznaczny dał się poznać jako ten, który rozpoznaje instalacje w Wojsku Polskim”. Zatrzymania dokonała („natychmiast”) Żandarmeria Wojskowa. Wsłuchując się w media, można było odnieść wrażenie, że złapaliśmy szpiega, i to barwnego, bo o podwójnym, polsko-ukraińskim obywatelstwie. Dla kogo szpiegował?
Szpieg czy słuchacz?
Źródło: Wprost
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