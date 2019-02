Kto będzie wręczał statuetki na gali Oscarów? Podano pierwsze nazwiska

Chociaż Oscarowa gala odbędzie się już w nocy z 24 na 25 lutego, to wciąż nie znamy pełnej listy gwiazd wręczających statuetki laureatom. Na stronie Akademii wprawdzie pojawił się komunikat w tej sprawie, ale organizatorzy zdradzili jedynie 13 nazwisk. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że prestiżowe statuetki będą wręczali Daniel Craig, Jeninfer Lopez, Whoopi Goldberg, Awkwafina, Chris Evans, Tina Fey, Brie Larson, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa Thompson oraz Constance Wu. Kolejne nazwiska poznamy w najbliższych dniach.

Piosenki wybrzmią na żywo

Przypomnijmy, kilka dni temu podano, że Lady Gaga i Bradley Cooper zaśpiewają razem na gali wręczenia Oscarów. Wykonają nominowaną do nagrody piosenkę „Shallow”. Utwór pochodzi ze ścieżki dźwiękowej filmu „Narodziny gwiazdy”, w którym obydwoje zagrali. Będzie to ich drugi wspólny występ na żywo. Organizatorzy ceremonii zadecydowali, że osoby obecne na gali i widzowie usłyszą nie tylko „Shallow”, ale wszystkie nominowane do Oscara piosenki.

Gala rozdania Oscarów 2019 odbędzie się w nocy z niedzieli (24 lutego) na poniedziałek (25 lutego) i będzie emitowana przez amerykańską stację ABC. Relację na żywo z przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej będziemy prowadzić dla Państwa w serwisie Wprost.pl.